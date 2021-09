Cum lovește valul 4 pandemic România. ”Va fi ca un tsunami. Am putea avea 500 de decese pe zi în luna octombrie”

Autoritățile au raportat, miercuri, 22 septembrie, că 130 de decese au fost înregistrate la 24 de ore, iar doi dintre cei morți sunt pacienți de până în 30 de ani. De altfel, de la începutul pandemiei până în prezent, 35.851 de persoane au murit din cauza COVID-19, în România.

Conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, este vorba despre o femeie în vârstă de 22 de ani, din județul Caraș-Severin, vaccinată, care prezenta mai multe boli asociate grave și o femeie de 26 de ani, din județul Giurgiu, nevaccinată, care avea o afecțiune asociată.

A decedat și un bărbat de 35 de ani, nevaccinat, infectat în afara țării care prezenta afecțiuni asociate. Decesul a fost raportat de spitalul din Satu Mare.

Vom avea cel puțin 900 de morți în această săptămână

Iar specialiștii nu au vești prea bune. Cel mai probabil, săptămâna aceasta vom avea 1.000 de decese din cauza COVID-19, creșterea numărului de morți fiind incredibil de rapidă.

”Îngrijorător este faptul că dintre toți indicatorii, numărul de decese este cel care crește cel mai repede. Am avut o creștere cu 102% a numărului de decese, săptămâna trecută (13-19 septembrie) față de săptămâna precedentă. Am avut 524, cu o medie de 75 de decese pe zi, față de săptămâna 6-12 septembrie, când am avut 259 de decese, cu o medie de 37 de decese pe zi. Aici discutăm de decesele atribuite în 24 de ore, nu de cele raportate din urmă, care ar putea să distorsioneze curba.

Însă este mai mult ca sigur că decesele raportate în 24 de ore nu sunt toate cele înregistrate, probabil unele se vor raporta peste câteva zile, însă nu cred că mai este un volum atât de mare încât să distorsioneze imaginea pe care o avem.

Ideea este că numărul acestor decese pe care le vedem nu este mărit artificial ci, din contră, pare să fie un număr ușor mai mic decât cel care se înregistrează zilnic. Și probabil vor mai fi ajustări ascendente cum am văzut pe parcursul lunilor trecute.

Dacă am fi continuat cu o creștere de 80%, făcând media dintre cele două săptămâni de creștere, acest lucru ar însemna că numărul de decese din această săptămână (20-26 septembrie) se va apropia de 900-1.000. Dar deja media zilnică, din cele două zile ale acestei săptămâni, este de 112, din păcate. Prognoza că vom avea peste 900 de cazuri până la finalul săptămânii, dacă se menține în acest ritm, este corectă”, a explicat cercetătorul Octavian Jurma pentru Ziare.com.

Valul 4 va lovi ca un tsunami. 500 de decese pe zi în octombrie

”Valul 4 a venit peste noi și va lovi ca un tsunami, în două săptămâni. Iar noi acum, cumva psihologic, ne-am programat astfel încât pragurile noastre de alertă au urcat.

Când s-a dublat de la 1.000 la 2.000 de cazuri de pe luni pe marți, nimeni nu s-a agitat. Abia când s-a dublat de la 2.000 la 4.000 de cazuri s-au alertat un pic autoritățile, de la 4.000 la 6.000 s-au agitat, iar când o să ajungem la 8.000 de cazuri, abia atunci va fi o panică”, a explicat Octavian Jurma.

Specialistul spune că dacă vom continua în același ritm, vom avea niște cifre foarte mari, conform prognozei. ”Avem 1.600 de decese în săptămâna 27 septembrie-3 octombrie. Este posibil să avem zile cu peste 200 de decese, dar și zile cu peste 300 de decese. Ar bate recordul de decese pe care l-am înregistrat dar probabil va fi depășit și recordul privind numărul internărilor la ATI.

Deci, cumva pandemia se mișcă atât de repede, încât curbele acestea care vin din urmă arată că valul 4 este ca un cumul ale valurilor 2 și 3.

Dacă nu se iau măsuri și mergem în continuare în același ritm, am putea în mijlocul lunii octombrie să avem zile cu 400 de decese și chiar și cu 500 de decese. Adică am putea avea săptămâni cu peste 2.000 și chiar cu peste 4.000 de decese, dacă nu se iau măsuri în perioada imediat următoare”, a mai spus specialistul Octavian Jurma.

Am putea evita această creștere?

”Orice măsuri se iau acum, acestea vor avea efect peste două săptămâni. Deci în următoarele două săptămâni nu mai avem cum să contrazicem aceste predicții pentru că ele s-au întâmplat deja și urmează numai să se developeze.

Însă dacă luăm măsuri acum putem să prevenim ceea ce urmează să se întâmple peste două săptămâni, în octombrie. Am putea preveni 400 de decese pe zi, însă nu mai putem preveni 250. Acesta este motivul pentru care se folosesc prognozele, ca să se justifice în fața populației, pentru că populația nu are cum să facă asemenea calcule, creșterile exponențiale fiind foarte neintuitive.

Ai putea să crezi că dacă ți-a luat opt săptămâni să ajungi de la 0 la 4.000 de cazuri, de la 4.000 la 8.000 de cazuri ți-ar mai lua tot opt săptămâni. Însă pe o curbă exponențială care se dublează la două săptămâni, îți ia doar două săptămâni să ajungi la acest rezultat.

Iar aceste 8.000 de cazuri sunt realiste pentru că nu am făcut nimic la 4.000 de cazuri pentru a preveni creșterea. Acum nu mai putem face nimic să împiedicăm cele 8.000 de cazuri, însă putem face ceva să nu ajungem la 16.000 de cazuri, pentru că de la 8.000 la 16.000 este o distanță de două săptămâni”, a explicat Jurma.

COVID-19 lasă copii orfani

Cercetătorul a mai spus că ”folosirea green-pass și a măștilor este o soluție importantă. Poate că la început ai un sentiment că ai putea fi îngrădit dar după două zile îți dai seama că ești în siguranță dacă toată lumea le folosește, mai ales acum când se vede o creștere a deceselor în rândul tinerilor.

Nimeni nu mai este ”scutit”. Decesul unui tânăr între 20 și 29 de ani este o tragedie, la fel și între 30 și 39 de ani, între 40 și 49, tot ceea ce intră în zona aceasta sub 60 de ani, chiar. Sunt oameni care au familii, lasă copii orfani. Noi ne gândim că nu merg copiii la școală dar nu ne gândim că acești copii pot rămâne orfani”.

Conform raportului de miercuri, 22 septembrie, 7.045 de cazuri noi au fost raportate în 24 de ore, în urma a 53,951 de teste RT-PCR și antigenice.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.724. Dintre acestea, 1.037 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 236 sunt minori, 218 fiind internați în secții și 18 la ATI.

Tot miercuri, la nivel național erau libere 32 paturi ATI pentru pacienții bolnavi de COVID-19, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-COV-2, iar în București erau 5 paturi libere.

