Marile întrebări ale valului 4 pandemic: când va veni, cum ne va afecta și ce pot face autoritățile pentru a convinge oamenii să se vaccineze

Beatrice Mahler: ”Trebuie să fim atenți la persoanele care se întorc din concediu”

”Intrarea în val va fi destul de bruscă”

Cum ar trebui făcută campania de vaccinare: Țintită pe ”fricile” oamenilor

Dr Marius Geantă: ”Este greu să-i mai convingem pe oameni să se vaccineze când pandemia pare sub control”

Varianta Delta, tulpină dominată în Europa

Având în vedere că multe state au intrat deja în zonele de restricție în ceea ce privește călătoriile, specialișii spun că trebuie să avem grijă atunci când ne planificăm concendiul în afara țării sau ne ăntoarcem dintr- zonă cu risc epidemiologic.”Personal, cred că valul în care urmează să intrăm nu va fi unul care să ne destabilizeze. Cred că vor fi mult mai puține probleme la nivel de gestionare a cazurilor de COVID-19 față de valul precedent.Cu siguranță trebuie să fim atenți la persoanele care se întorc din vacanță, pentru că perioada concediilor încă nu s-a terminat. În august, cu siguranță vor mai pleca destul de mulți oameni în Europa, iar lucrurile în anumite țări nu stau bine deloc. Astfel, atenția trebuie să fie mare pentru persoanele care se întorc din concediu din astfel de țări, mai ales dacă nu sunt vaccinate.Cu siguranță, în acest moment, numărul de persoane vacciante față de luna martie 2021 este mult mai mare, avem și persoane care au trecut prin boală și, cu siguranță impactul valului patru nu va fi la fel de mare ca cel anterior.Mă aștept să trecem cu bine peste acest val , știm ce avem de făcut. Problemele vor pune zonele unde nu s-a atins un procent de vaccinare atât de mare, dar, din păcate, nu avem o oglindă extrem de exactă a ceea ce înseamnă imunitate în colectivitățile respective.Pe de o parte, pentru că nu am avut o testare eficientă în valul anterior și practic nu am putut depista exact câte persoane au trecut prin boală și nici acum nu avem un studiu care să ne indice acest lucru în zonele în care acoperirea vaccinală este mai redusă, nu vorbesc de București aici”, a precizat medicul Beatrice Mahler pentru Ziare.com.Despre când ar putea începe valul patru în Români a, medicul Beatrice Mahler a spus că nu ar putea să dea un prognostic în acest sens, însă, ”dacă ne uităm la Franța care a avut o creștere de aproape opt ori a numărului de cazuri raportate zilnic, ceea ce înseamnă că, în momentul în care infecția va începe să se transmită comunitar și la noi, pentru că în acest moment avem focare oarecum izolate, intrarea în val va fi destul de bruscă. Va fi cam ceea ce am pățit în primăvară”.Medicul a reamintit că, în luna noiembrie 2020, ”am intrat oarecum treptat în valul al doilea, având o creștere progresivă a numărului de cazuri, pe când în primăvară creșterea s-a produs destul de intens”.Referitor la numărul deceselor așteptat în valul patru, managerul Institutului Marius Nasta a precizat: ”Eu cred că nu vom mai avea atât de mult dramatism în ceea ce vom trăi în valul patru dar, oricum, faptul că ne vom confrunta cu un număr mare de pacienți bolnavi cu vești care nu fac bine nimănui, după această perioadă dificilă, va avea un impact emoțional important. Nu cred că vom avea aleceași vești extrem de triste, însă, cu siguranță, atenția trebuie să fie sporită pentru că, până la urmă, cu toții suntem expuși unui risc de infectare pentru că vorbim de tulpina nouă, agresivă și cu grad de transmitere crescut”.Referitor la campania de vaccinare, medicul Beatrice Mahler a explicat: ”eu aș face un sondaj de opinie pentru a vedea de ce oamenii nu vor să se vaccineze, pentru că trebuie acționat în funcție de motivul pentru care ei nu se vaccinează. Acest sondaj trebuie făcut pe categorii populaționale diferite care domiciliază în zone diferite. Cu siguranță motivele sunt diferite, iar atunci abordarea trebuie să se facă din acest punct de vedere.”Pentru o parte din persoanele care refuză vaccinarea, frica este cea care paralizează orice acțiune. Frica de vaccin poate să fie mai mare decât frica de boală.”Vaccinul îl faci sau nu îl faci, dar de boală poate scapi”, acest lucru îl gândesc ei. ”Poate nu te întâlnelști cu cineva bolnav pentru a fi contaminat”. Frica este un sentiment destul de greu de depășit.Pentru alte categorii care au alte motive, pur și simplu nu cred în metoda de vaccinare, o parte va fi foarte greu de convins”, a explicat medicul Beatrice Mahler.Despre vaccin a vorbit și doctorul Marius Geantă, președinte al Centrului Român pentru Inovație în Medicină. Și spune că oamenii vor fi convinși dacă li se explică beneficiile imunăzării prin vaccinare.”Este nevoie să readucem beneficiile vaccinării acolo unde sunt ele și anume prin prisma aspectelor medicale, de sănătate și de sănătate publică. Eu cred că această campanie cu mesajele care arată beneficiile vaccinării într-un plan abstract, ori nu într-un plan medical imediat, și-a atins limitele.Dacă vom insista în continuare cu genul acesta de campanie, cred că există un risc major de vulnerabilizare a temei vaccinării în sine. Trebuie readusă tema vaccinării în cadrul sănătății publice și trebuie explicate și reexplicate beneficiile din acest punct de vedere”.Pe de altă parte, este complicat să dăm un mesaj, orice tip de campanie am folosi în acest moment, una emoțională sau una care ne arată beneficiile indirecte: de a merge în vacanță, la concerte, etc, ori beneficiile medicale: ne protejează de forme grave, de spitalizări, este foarte greu să-i convingem pe oamenii pe care nu i-am convins până acum, în condițiile în care, pandemia în România pare sub control în acest moment.Cei care nu s-au vaccinat se vor întreba: ”Dacă nu m-am vaccinat și pandemia a scăzut, de ce ar fi nevoie să mă vaccinez chiar acum?” Cred că aceasta este de fapt întrebarea la care ar trebui să răspundem cu toții pentru arestarta campania de vaccinare”, a spus Dr. Marius Geantă. Varianta Delta a SRAS-CoV-2 se răspândeşte rapid în Europa şi a devenit tulpina dominantă în mare parte a acestei regiuni , potrivit unor noi date, anunţă luni, 26 iulie, Agenţia Europeană a Medicamentului, într-un comnicat postat pe Twitter Potrivit EMA, date provenind de la Filiala europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi de la Centrul European de Prevenţia şi Controlul Bolilor (ECDC) arată că, în perioada 28 iunie-11 iulie, varianta delta era dominantă - în 19 dintre cele 28 de ţări care secvenţiază în mod suficient.În aceste 19 ţări, varianta Delta era prezentă în proporţie de 68.3% şi a depăşit varianta britanică (alfa), prezentă în proporţie de 22,3% în regiune. Autoritățile au raportat luni, 26 iulie, că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 84 de cazuri noi de COVID-19 și 2 decese. Numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 38.În urmă cu o zi, duminică, 25 iulie, au fost înregistrate 109 infectări noi și un deces. La terapie intensivă erau 34 de persoane.De asemenea, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a anunţat, luni, că peste 14.300 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, din care peste 9.300 cu prima doză Potrivit CNCAV, 14.372 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, dintre care 9.304 cu prima doză.În acelaşi interval, au fost înregistrate două reacţii adverse, la vaccinul Pfizer. Alte 61 de reacţii adverse sunt în curs de investigare.