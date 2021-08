Valul 4 al pandemiei a lovit oficial România. Cum au arătat celelalte "sezoane" ale bolii

Debutul valului 4 în România

14 august – 408 cazuri noi

18 august – 541 de cazuri noi

25 august – 849 de cazuri noi

Situația la ATI

14 august – 108 pacienți

18 august – 146 pacienți

25 august – 212 pacienți

Valul doi, cel mai agresiv

Valul trei al pandemiei

România a înregistrat din ce în ce mai multe cazuri noi în ultima perioadă. După o vară în care pandemia a părut să își piardă puterile, când s-au raportat sub 100 de infectări zilnice constant, trendul a devenit vizibil ascendent.De la jumătatea lunii august au început să fie raportate sute de îmbolnăviri noi pe zi.Miercuri, 25 august, au fost 849 de cazuri noi, iar 212 pacienți sunt internați la terapie intensivă.Valeriu Gheorghiță estimează că vârful valului patru va fi la jumătatea lunii septembrie, cu peste 1.600 de cazuri zilnice. Medicul a adăugat că varianta Delta se transmite mult mai repede, astfel că un caz pozitiv poate să genereze alte 5-9 cazuri. De asemenea, a spus că perioada de incubație este mai scurtă Valul patru vine cu o particularitate, și anume că peste 5 milioane de români s-au vaccinat împotriva virusului. Tocmai din acest motiv specialiștii au spus adesea că va fi un val al nevaccinaților. Pe de altă parte, vaccinurile nu au aceeași eficacitate în fața variantei Delta, astfel că au fost înregistrate infectări, și chiar decese, și în rândul persoanelor imunizate.Valul doi, care a început în octombrie 2020, a fost cel mai agresiv. Atunci a fost înregistrat un record atât în privința cazurilor zilnice, cât și a deceselor.Valul doi a început cu circa 2.000 de cazuri și a sărit de 10.000 până la final. Apogeul a fost atins în 18 noiembrie 2020, când s-au înregistrat 10.269 de îmbolnăviri.Decesele au oscilat între zeci și sute. La 1 decembrie 2020 a fost recordul, zi în care 253 de persoane și-au pierdut viața. Situația a fost dramatică și în secțiile de terapie intensivă în ziua respectivă. 1.259 de pacienți erau la ATI.La începutul lunii martie 2021, infectările noi se apropiau din nou de 4.000 . Vârful acestui val a fost în 25 martie, cu 6.651 de cazuri noi. Abia la sfârșitul lunii aprilie au scăzut sub 2.000.Decesele au oscilat între 100 și 200 pe parcursul lunii martie. Vârful a fost în 20 aprilie, când 249 de oameni și-au pierdut viața, cu doar patru mai puțini decât în cazul recordului din valul doi. Numărul deceselor a început să se mențină constant sub 100 abia din luna mai.În 15 martie, la ATI erau 1.225 de pacienți la ATI. O lună mai târziu, numărul ajunsese la 1.518. Abia din luna mai numărul a scăzut sub 1.000. Mai exact, în 15 mai, la ATI erau internate 784 de persoane.