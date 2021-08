Cât de probabil este ca fiecare val al pandemiei să vină cu un lockdown. ”Ar fi absolut stupid să se întâmple așa”

Valul trei trebuia să fie ultimul. Dar acum vine valul patru

Marius Geantă, co-fondatorul Centrului pentru Inovație în Medicină, a declarat pentru Ziare.com că ”ar fi absolut stupid” ca fiecare val să fie urmat de un lockdown, asta dacă nu există situații speciale, cum ar fi apariția unei mutații absolut periculoase.Medicul punctează rolul important al unui lockdown , și anume de a proteja sistemele de sănătate, dar susține și că situația din prezent este foarte diferită de cea de acum un an și jumătate. Acum, spune el, avem ”un instrument foarte puternic”, și anume vaccinul.”Ar fi absolut stupid să se întâmple așa (n.r.- să fie introdus un lockdown la fiecare val). Lockdown-ul are rolul de a proteja sistemele de sănătate atunci când au în față o amenințare fie necunoscută, fie foarte mare. De aceea am avut nevoie de lockdown acum un an și jumătate, la începutul pandemiei.Acum eu cred că suntem în punctul în care cunoaștem din ce în ce mai bine virusul, sunt aproape un milion și jumătate de probe secvențiate, avem baze de date, avem un instrument foarte puternic, vaccinul”, explică Marius Geantă.Medicul declară și că nu ar trebui să fie impuse restricții sau carantine înainte de a fi cu adevărat necesare deoarece vom fi nevoiți ”să conviețuim cu virusul”.”Eu cred că suntem într-o situație complet diferită față de acum un an și jumătate. Nu cred că mai trebuie să ne gândim la lockdown-uri, exceptând situațiile în care apar variante ale virusului, asta nu putem să știm, pot să apară variante care să fie și mai contagioase și să determine forme și mai grave de boală. Nu putem exclude varianta asta. Dar pe parcursul pe care îl avem până acum, nu cred că trebuie să pornim de la ideea de a impune restricții și lockdown înainte de a fi cu adevărat nevoie.Noi acum trebuie să fim cumva conștienți și să ne gândim cum începem să ne gândim cum să conviețuim cu virusul, să trăim cu el”, concluzionează Marius Geantă.Specialiștii făceau anterior o paralelă cu gripa spaniolă, susținând că pandemiile au avut întotdeauna doar trei valuri, așteptându-se să se întâmple același lucru și cu COVID-19. Totuși, am ajuns în punctul în care vorbim de valul patru, care ar fi la o aruncătură de băț de noi. Estimările sunt că, la jumătatea lunii septembrie, vom avea circa 1.600 de cazuri pe zi.Marius Geantă susține că ar trebui să privim lucrurile ”la nivel de detaliu” și oferă o explicație privind acest fenomen, și anume libera circulație a oamenilor din prezent, care nu se poate compara cu cea din perioada în care gripa spaniolă făcea ravagii. Sigur că dacă ne raportăm la un întreg teritoriu , cum e Uniunea Europeană, vedem o creștere, vedem un val. Dacă ne uităm la România, vedem că a început să crească numărul de cazuri. Dacă ne uităm la unele județe din România, vom constata că nu avem valuri. Cred că trebuie să începem să privim lucrurile mai nuanțat și la nivel de detaliu.Ideea că pandemia ar putea să fie stopată, așa numita strategie zero covid, acel moment a fost depășit. Au fost puține țări care au reușit. Noua Zeelandă, care e o insulă, sigur că acolo poți să controlezi foarte bine circulația persoanelor. Dar în cazul Uniunii Europene, când nu există o standardizare din punct de vedere al circulației persoanelor, din punct de vedere al controlului epidemiologic, nu putem să ne propunem o astfel de strategie. Și s-a și văzut că România a ajuns la 30 de cazuri pe zi în urmă cu puțin timp. Te puteai gândi că mai avem câțiva pași de făcut pentru a ajunge la 0, nu?Numai că nu este posibil. Suntem parte din Uniunea Europeană, intervine libera circulație a persoanelor, există perioada de vacanță, iar toți aceștia sunt factori care, spre deosebire de pandemia de acum 100 de ani, favorizează și accelerează masiv circulația virusului”, concluzionează Marius Geantă.