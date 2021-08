De ce tulpina Delta provoacă forme agresive tinerilor. ”Ține de contextul epidemiologic”

Se pregătesc paturile la ATI pentru copii

Copiii și începutul anului școlar

Marius Geantă, co-fondatorul Centrului pentru Inovație în Medicină a explicat pentru Ziare.com că această situație nu este generată direct de varianta Delta, ci de alți factori care nu au existat în valurile precedente ale pandemiei.Mai exact, medicul susține că anul 2021 a venit cu foarte puține restricții față de 2020, astfel că toți oamenii, inclusiv tinerii și copiii, au fost mai expuși.”În cazul variantelor precedente, exista un număr redus de copii care făceau boala și forme ce necesită internare. Și acum sunt puțini, raportat la restul categoriilor de vârstă. Eu nu am văzut studii care să arate că varianta Delta ar avea proprietăți care să determine forme mai grave la copii.Totuși, o explicație valabilă atât pentru tineri, cât și pentru copii, este că au fost mult mai puține restricții în acest an, și mai ales în această vară, față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, au fost mai expuși virusului. În plus, varianta Delta se transmite mult mai repede.Deci, mai puține restricții sau deloc pe de-o parte, o variantă mai infecțioasă pe de alta, au determinat o creștere a numărului total de infecții, implicit și la tineri și copii. Sigur, se adaugă și rata de vaccinare redusă.Dar nu este vorba de varianta Delta în sine, ci de contextul epidemiologic”, explică Marius Geantă.Medicul a mai adăugat că, dacă era altă variantă, care să se transmită la fel de repede, situația ar fi fost aceeași. Raed Arafat a declarat duminică, 22 august, la Digi 24, că în ultima vreme două persoane de 30 de ani au murit după ce s-au infectat cu tulpina Delta, iar o fată de 25 de ani, fără comorbidități, era internată la terapie intensivă.Șeful DSU a adăugat că tulpina are un impact mai mare și asupra copiilor, astfel că autoritățile suplimentează deja locurile la ATI destinate copiilor.„Este clar că varianta Delta are un impact mai mare pe tineri și pe copii. Noi am avut, din păcate, două decese la 30 de ani, fără comorbidități, iar astăzi, vorbeam cu cineva de o fată de 25 de ani, fără comorbidități, care se află în terapie intensivă într-un județ aproape de București. Sunt tineri care ajung în terapie intensivă. Unii dintre ei ajung într-o formă foarte gravă”, a spus șeful DSU.Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a precizat, marți, 24 august, într-o conferință de presă, că varianta Delta afectează într-o măsură mai mare tinerii și copiii, precizând cu numărul maximum la nivel național de paturi ATI pentru copii este 110, dar copiii pot fi tratați și în spitalele pentru adulți. Acum avem 340 paturi ATI adulți , iar DSP-urile au raportat că pot pune la dispoziție un număr maxim de 110 paturi ATI copii și pot crește numărul de paturi de îngrijire copii până la 1.600. Copiii pot fi tratați și în secțiile de adulți”, a declarat ministrul Sănătății.Au mai rămas trei săptămâni până la începutul anului școlar. Din 13 septembrie, elevii se vor întoarce fizic în bănci. S-a vehiculat de luni de zile ideea implementării unor cabinete de vaccinare în unitățile de învățământ, unde să poată fi imunizați atât copiii eligibili, care au peste 12 ani, dar și profesorii.Atât Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, cât și Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, au declarat la începutul lunii august că vor susține ideea acolo unde este posibil. Pentru a putea asigura vaccinarea în cabinetele școlare, acestea trebuie să aibă nu numai condițiile de infrastructură necesare, cât și resursa umană avizată. Astfel, ideea este în curs de analiză, în funcție de școlile care pot îndeplini aceste condiții.Mai mult, părinții care au copii de peste 12 ani vor primi formulare de vaccinare la începutul anului școlar, prin care își vor putea exprima opțiunea, dacă doresc sau nu să își imunizeze copiii.Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a declarat marți, 24 august, că autorităţile vor demara activităţile de vaccinare în unităţile şcolare, odată cu deschiderea anului şcolar. În acele unităţi unde va fi posibil se vor deschide cabinete de vaccinare, iar în celelalte vor fi utilizate echipe mobile, care se vor prezenta după ce la nivelul şcolii se vor face liste cu cei care doresc să se vaccineze: angajaţi din învăţământ, elevi, dar şi rude ale acestora.