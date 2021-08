Impactul variantei Delta asupra tinerilor. Raed Arafat: ”O fată de 25 de ani fără comorbidități este la terapie intensivă”

Ne așteptăm la mai mulți copii infectați?

În România au existat în ultima vreme două decese la persoane de 30 de ani, fără comorbidități, iar o fată de 25 de ani, de asemenea fără boli care să-i agraveze situația, este în terapie intensivă.În aceste condiții România se pregătește deja cu mai multe paturi de terapie intensivă destinate copiilor, potrivit Digi 24 În comparație cu variantele trecute ale coronavirusului, „se văd mai mulți copii și tineri, cel puțin în Statele Unite, în terapie intensivă și cu nevoie de oxigen la spital . Înainte, copiii făceau forme ușoare, fără niciun fel de problemă. Era extrem de rar să găsești un copil într-un spital. În SUA, în urmă cu o săptămână, aveau 1.900 de copii în spitale și 500 în terapie intensivă. Poate nu e o cifră așa de mare pentru Statele Unite, dar înainte nu aveau așa ceva. Asta înseamnă că trebuie să fim foarte atenți, pentru că varianta Delta are un impact pe vârsta tânără, pe copii, mai mare decât variantele trecute”, a explciat doctorul Raed Arafat , șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.„Este clar că varianta Delta are un impact mai mare pe tineri și pe copii. Noi am avut, din păcate, două decese la 30 de ani, fără comorbidități, iar astăzi, vorbeam cu cineva de o fată de 25 de ani, fără comorbidități, care se află în terapie intensivă într-un județ aproape de București. Sunt tineri care ajung în terapie intensivă. Unii dintre ei ajung într-o formă foarte gravă”, a spus șeful DSU.În acest moment, situația îmbolnăvirilor la copii în România nu este îngrijorătoare, dar este posibil să ajungem la un număr mai mare, pentru că așa s-a întâmplat în alte țări. În Statele Unite, au ajuns la spital din cauza COVID-ului și copii de 7 ani, de 6 ani și chiar de 5 ani. Aceștia sunt copii care nu se pot vaccina și de aceea trebuie protejați altfel - restul familiei să se vaccineze și să respecte niște reguli, a arătat Raed Arafat.„Cum va evolua valul 4 al pandemiei depinde inclusiv de comportamentul nostru și de respectarea regulilor de bază - mască, distanțare -, iar în plus, cine se vaccinează își face un bine, chiar dacă o face abia acum. Dacă faci Johnson&Johnson, în câteva zile ai imunitate”, a menționat secretarul de stat.El a spus că autoritățile române pun întotdeauna pe hârtie „the worst case scenario”, adică scenariul cel mai urât, și se pregătesc pentru asta, inclusiv cu mai multe locuri de terapie intensivă pentru copii.„Nu dau cifre. La acest moment, vedem cum urcă. 500 de cazuri pe zi și 200 la ATI sunt gestionabile, problema este ce urmează, care va fi trendul pe care o să-l ia (valul 4 în România - n.r.). În Olanda, au urcat încet-încet și brusc a urcat la 90 de grade graficul și a crescut foarte mult numărul cazurilor. În alte țări, a rămas mai controlabil. Vedem ce o să fie la noi. Între timp, am avut discuții cu Ministerul Sănătății, cu managerii spitalelor, pe regiuni, cu directorii DSP, ca să fim pregătiți, să pregătim inclusiv locuri pe Terapie Intensivă pentru copii, în caz că vom avea astfel de cazuri”, a declarat Raed Arafat.În ceea ce privește România, ea așteaptă o eventuală aprobare din partea Agenției Europene a Medicamentului, inclusiv pentru doza a treia de vaccin, care probabil se va aplica în cazul persoanelor care au între 6 și 8 luni de la a doua doză.