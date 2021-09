Noi variante ale coronavirusului descoperite în Columbia și Africa de Sud au mutații asemănătoare cu Gamma și Delta. ”În acest moment nu sunt motive de îngrijorare”

Varianta ”MU” din Columbia seamănă mai mult cu Gamma

Varianta C.1.2 are mutații asemănătoare cu Delta

Cum au descoperit cercetătorii varianta C.1.2. ”În România se face doar screening”

Sunt sute de variante care se află în bazele de date

Președintele Centrului Român pentru Inovație în Medicină, dr. Marius Geantă, explică diferențele și asemănările noilor variante cu cele care produc deja îngrijorare.Se pare că varianta MU (miu) interferează cu protecția dată de vaccinuri, însă nu se transmite mai repede ca Gamma și Delta.”Varianta din Columbia, care a primit și un nume, ”MU”(miu), din partea Organizației Mondiale a Sănătății, este una dintre variantele de interes. Specific la această variantă este faptul că are interferență cu protecția asigurată de vaccinuri. Adică persoanele care s-au vaccinat au o protecție mai mică față de infecția cu această variantă ”Mu” a coronavirusului. Zona în care s-a răspândit până în acest moment este America de Sud dar au fost identificate niște cazuri și în Europa.Aceasta seamănă, din punctul meu de vedere, mai degrabă cu varianta Gamma care are cumva același profil. Gamma a fost pusă în evidență în urmă cu aproximativ un an. Aceasta este prezentă și în România, însă nu este varianta care pune cele mai mari probleme deoarece nu intră într-o competiție pentru a se transmite mai repede cu Alpha și Delta”, a precizat dr. Marius Geantă pentru Ziare.com.Este însă una dintre mutațiile care sunt în atenția cercetătorilor.”Există trei elemente importante pentru a evalua o astfel de variantă: prima este această interferență cu vaccinurile, a doua este dacă schimbă ceea ce știam despre tabloul clinic al bolii, iar al treilea element ține de transmisibilitatea mai crescută. Această variantă ”Mu” are doar prima dintre aceste caracteristici, adică are interferență cu răspunsul imun dat de vaccinare.Eu consider că este o variantă care trebuie urmărită dar nu cred că va pune probleme de sănătate publică în absența unor mutații care să o facă mai transmisibilă”, a mai precizat dr. Marius Geantă.Despre varianta C.1.2, descoperită în Africa de Sud, expertul spune că are unele mutații pe care le prezintă și varianta Delta, însă nu se răspândește mai repede ca aceasta."Aceasta este și mai interesantă pentru că este o variantă identificată în urma secvențierii masive în Africa de Sud, care are un sistem de secvențiere pentru Sars-CoV-2 foarte bine pus la punct. Este un sistem care a intrat în funcțiune foarte repede, aproape simultan cu cel din Marea Britanie și fusese testat anterior pentru alte tipuri de boli infecțioase.De ce vreau să fac această precizare? Pentru că secvențiind masiv, cei din Africa de Sud au constatat că o anumită variantă a virusului, care nu este Delta, are anumite mutații pe care le prezintă și Delta.Ei au scos în evidență aceste mutații care sunt interesante din punct de vedere medical și a sănătății publice, odată cu definirea variantei Delta.Această variantă C.1.2 nu este clasificată momentan ca variantă de interes sau de îngrijorare de către OMS. De altfel și cei care au pus-o în evidență spun că probabilitatea de a pune mari probleme de sănătate publică este extrem de mică, deoarece nu păstrează de la Delta acele caracteristici care o fac foarte transmisibilă”, a precizat președintele Centrului Român pentru Inovație în Medicină.”Mesajul important de aici este că apărea aceleași mutații la variante diferite ale virusului de aceea este nevoie ca prin programele de supraveghere a circulației virusului să pună în practică supravegherea genomică care să verifice structura fiecărui virus și mutațiile pe care le are și nu să încerce, cum este cazul în România, să facă un fel de screening.Adică să verifice dacă nu cumva avem varianta Delta printr-un RT-PCR, după care confirmarea vine din secvențiere. Evident că dacă vei căuta o anumită variantă poți să o găsești sau nu pe acea variantă. Dar procedând în acest fel nu ai nicio informație despre posibile mutații sau variante care pot să apară și să stârnească la început interesul științific, apoi interesul autorităților de sănătate publică”, a precizat medicul.Se pare că SARS-CoV-2 are mult mai multe mutații. Specialiștii au strâns date despre sute de variante însă acestea nu sunt îngrijorătoare în acest moment.”Concluzionând, în ceea ce privește varianta din Africa de Sud, în acest moment nu sunt motive de îngrijorare. Ceea ce a atras atenția a fost că are un număr de mutații care sunt asemănătoare cu cele ale variantei Delta.Însă cercetătorii nu au descoperit doar aceste mutații. Sunt sute de variante care se află în bazele de date internaționale. Dar una este să fie puse în evidență aceste modificări, despre unele modificări se știe că pot să interfereze cu vaccinarea, pot da forme diferite și grave de boală și sensibilitate crescută, însă încadrarea ca variante de interes sau care produc îngrijorare vine ca urmare a unor studii care privește comportamentul acelei variante în viața reală. Din fericire, în cele mai multe cazuri nu sunt probleme.Din sutele de variante care au apărut, doar patru sunt cele care produc îngrijorare: Alpha, Beta, Gamma și Delta”, a precizat medicul Marius Geantă.Cercetătorii cred că mutaţiile variantei Delta a coronavirusului facilitează transmiterea mai rapidă, precum şi o mai mare rezistenţă a SARS-CoV-2 în organismul uman. Mai multe cercetări în acest sens sunt în curs de desfăşurare. O altă variantă rezistentă la anticorpii din vaccin este și Lambda . Aceasta a fost descoperită anul trecut în Peru, riscă să se extindă în toată lumea și pare să fie mai contagioasă față de celelalte variante de până acum.