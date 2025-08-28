Un fost director RADET dă de pământ cu autoritățile în contextul creșterilor de prețuri care vor fi la iarnă. „Aceiași la butoane, aceiași prăduitori de buget de termoficare”

Iarna 2025-2026 ar putea fi prima în care întreținerile de peste 1000 de lei vor fi regula, nu excepția. FOTO / Pixabay

Creșterile de prețuri adoptate în pachetul 1 de măsuri fiscale continuă să producă efecte în societate, de la bunurile de larg consum până la utilități, cele din urmă fiind exact lucrul de care se teme un fost director RADET, Radu Opaina, care este și Președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România.

Astfel, într-o ieșire dură la adresa autorităților pe acest subiect pe care a exprimat-o într-o discuție cu Ziare.com, acesta a avertizat că iarna 2025-2026 ar putea fi prima în care întreținerile la gospodării ar putea sări de pragul psihologic de 1000 de lei.

Absurd în 2025: românii vor ajunge să nu se mai spele și să stea în frig

„O să vedeți că iarna asta încep să apară întreținerele mai mari de 1000 de lei, din ce în ce mai multe, ceea ce până acum nu se întâmpla decât în anumite cazuri. Se va bate recordul, nu numai în România, ci în Uniunea Europeană cel puțin, în condițiile în care confortul și condițiile de viață vor fi reduse”, a spus acesta.

Totodată, acesta avertizează că în fața valului de creșteri de prețuri, românii vor alege, pur și simplu, să nu se mai spele și să stea în frig, ceea ce, spune el, este total absurd pentru anul în care ne aflăm.

Radu Opaina adaugă de asemenea faptul că acest lucru s-a întâmplat de fiecare dată în ultimii ani când au crescut prețurile: românii au renunțat la a consuma, drept urmare închid sau folosesc mai puțin serviciile – apă, gaze, căldură etc.

În același timp, acesta spune că este un fenomen absolut firesc în condițiile în care suntem azi în România.

Ads

„La ce vreți să ne așteptăm în condițiile generale ale României de azi? La ceva bun, nu, pentru că nu a început să funcționeze acel ceva bun, care să producă bunăstare. Dimpotrivă, statul, în loc să dea soluții, creează probleme”, continuă acesta.

Cât despre cauzele pentru care s-a ajuns aici, acesta spune că motivul este simplu: totul e umflat, crescut artificial, în condițiile în care românii nu au bani să suporte aceste creșteri.

Iar asta pentru că, adaugă fostul director RADET, s-a creat o mare diferență între veniturile oamenilor și cheltuielile acestora, iar pentru că elementul de reglaj este consumul, ca să facă față situației, românii apelează la reducerea consumului.

„Eu văd starea socială a populației în fiecare zi, văd cum se degradează. Nu există element din care să rezulte optimism, eu nu văd lume mulțumită. Asta în condițiile de acum, dacă se elimină subvenția discutăm apoi de alte baremuri, praguri și sume”, mai spune acesta.

Subvențiile, parte din problemă, în condițiile în care UE și FMI ne spun să renunțăm la ele

Ads

Totodată, referitor la capitolul subvențiilor, Radu Opaina mai spune că acestea, deși, teoretic, ar fi trebuit să ajute populația, sunt o cauză a acestei situații, adăugând faptul că „au dat apă la moară” de-a lungul anilor creșterilor de prețuri.

„Subvenția a fost o minciună de 20 de ani până acum, o minciună care își arată colții, pentru că toată lumea a intrat în criză: și populația, și furnizorii, și producătorii, totul pe fondul acestei mari minciuni numite subvenție”, continuă acesta.

În plus, acesta mai spune și că în economie nu se practică așa ceva, dar și că subvențiile au fost o măsură politică pentru ca guvernele să-și poată domina populația, să poată să conducă liniștiți „ostilitățile” în zona de servicii către populație.

De asemenea, Radu Opaina mai adaugă faptul că dacă s-ar reduce subvenția, sau dacă s-ar reveni la normalitate, în condițiile actuale, ar fi „bomboana de pe colivă”.

Cu alte cuvinte, spune el, va muri „tot” în sistemul de furnizare a căldurii și a apei calde.

„Și acum am ajuns în faza în care nu se mai poate. Știți de când ne spun Uniunea Europeană și FMI să eliminăm subvenția asta nenorocită? Încă din 2003, deci de acum 22 de ani ne tot spun încontinuu, an de an, să reducem, să scăpăm de prostia asta numită subvenție. Pentru că din cauza acestei subvenții, Primăria Capitalei nu poate angaja credite ca să dezvolte orașul, din cauza subvenției de la termoficare și a subvenției de la transportul în comun. Pentru că tot timpul creditorii pun condiția să se elimine subvenția, fiind o minciună economică, păcălește pe toată lumea”, adaugă fostul director RADET.

Ads

„Corupție cât cuprinde, aceiași prăduitori la butoane”

Totodată, acesta a comentat și faptul că în timpul acestei veri jumătate de populație din București a suferit, pe rând, de lipsa apei calde, ceea ce, în cuvintele sale, este groaznic, în 2025, în Uniunea Europeană, România, București.

Mai mult, adaugă acesta, nimeni nu face nimic, nimeni nu ”ia taurul de coarne”, pe nimeni nu interesează, iar toată lumea ”își bate joc de toată lumea”.

„Corupție cât cuprinde în continuare, aceiași la butoane ca și acum 20 de ani, ca și acum 15, ca și acum 10 ani, aceiași prăduitori de buget de termoficare. Aceeași Mărie cu altă pălărie, nu mai e RADET, e Termoenergetica, se schimbă doar numele, dar conținutul e același”, a continuat Radu Opaina într-o ieșire dură la adresa autorităților.

Ba chiar acesta merge și mai departe și spune că administrației îi este frică de această situație, adăugând că nu TVA-ul, ci subvenția va îngropa sistemul actual politic.

Nu în ultimul rând, acesta acuză și lacunele legislative din domeniu, care adaugă la problema creșterilor de prețuri.

Ads

„Legislativ sunt probleme groaznice la asociațiile de proprietari, care creează și alte probleme, alte costuri. Nu mai ai în România cu cine discuta, la niciun nivel, serios, profesionist, pe problema blocurilor, a asociațiilor de proprietari, nici la Guvern, nici la Parlament, nici la minister, totul este lăsat la voia întâmplării”, acuză Radu Opaina.

Moment în care, mai spune fostul director RADET, intervine discuția politică, în condițiile în care, dacă autoritățile vin cu declarații politice conform cărora vor să reducă cheltuielile, atunci acest principiu trebuie să funcționeze de sus până jos în toate colțurile societății, inclusiv la bloc.

„Blocul este un efect al economiei, acolo se vede starea de sănătate financiară a populației”, concluzionează acesta.

Ads