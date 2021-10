Au fost arestați liderii protestelor anti-vaccinare, în Italia. 38 de polițiști au fost răniți în timpul manifestărilor violente VIDEO

12 persoane au fost arestate în Italia în urma protestelor violente care au avut loc sâmbătp, 9 octombrie, la Roma. Poliţia italiană a anunțat că inclusiv liderii partidului de extremă dreaptă Forza Nuova a fost arestat.

Mii de persoane au defilat sâmbătă în centrul Romei pentru a protesta faţă de obligaţia certificatului sanitar în toate locurile de muncă începând de la 15 octombrie, notează AFP.

Poliţia a declarat într-un comunicat că 38 de ofiţeri de poliţie au fost răniţi în timpul ciocnirilor cu grupările de anti vaxxeri de la Roma.

MASSIVE protests in Italy today🇮🇹

Between 10 000 to 30 000 people took to the streets of Rome to protest covid passport mandates.

Next week those without a covid passport will loose their lively hoods.

Why isn't this bigger news? pic.twitter.com/4Hz7qG4bFk