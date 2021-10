Medicii de familie, chemați să facă voluntariat la Primiri Urgențe. "Ne luptăm cu o pandemie îngropaţi în hârtii"

Aproximativ 30 de medici de familie şi 30 de asistenţi medicali ai acestora s-au oferit voluntari şi vor lucra, în timpul liber, la Unitatea de Primire Urgenţe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe (SCJU) Arad, care este suprasolicitată din cauza valului patru al pandemiei de COVID-19, doar în ultimele 24 de ore în judeţ fiind raportate 407 infectări, un record absolut.

Directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Arad, Horea Timiş, a declarat vineri, 22 octombrie, pentru AGERPRES, că medicii de familie şi asistenţii din cabinetele acestora vor lucra în UPU timp de o lună, fără niciun fel de plată, chiar şi în weekend, când vor face ture de 24 de ore. Ei vor fi repartizaţi în special pentru efectuarea triajului pacienţilor.

Horea Timiş a spus că este "un gest de unitate fără precedent al sectorului medical".

"Este şi un exemplu care arată că la Arad suntem toţi uniţi şi putem să colaborăm şi să găsim soluţii, chiar şi atunci când acestea parcă nu mai există. DSP Arad, SCJU Arad, CNAS Arad, Crucea Roşie Arad, medicii de familie, toţi formăm sistemul de sănătate", a spus Horea Timiş.

El a adăugat că medicii de la UPU au solicitat de multe ori sprijin suplimentar, dar "aventura hârtiilor şi a aprobărilor" ar fi durat până ce ar fi trecut valul patru al pandemiei, în condiţiile în care personalul din spital este copleşit de numărul mare de bolnavi.

"Ne luptăm cu o pandemie îngropaţi în hârtii, cu un cadru legislativ care ne blochează de multe ori. La apelul DSP Arad şi CAS Arad, împreună cu prefectul Csaba Toth şi conducerea Spitalului Judeţean, am avut întâlniri cu reprezentanţii centrelor de permanenţă, ai medicilor de familie şi am reuşit, după câteva zile de discuţii, să ajungem la concluzia că până facem documentele necesare trece pandemia. Nu erau soluţii să plătim medicii de familie, în plus mulţi dintre ei nu ar fi acceptat, au înţeles că acum este momentul pentru care ne-am pregătit toată viaţa ca medici, dincolo de stat de plată, dincolo de riscuri şi de hârtii. Este un moment ce ţine de vocaţie şi de această meserie", a spus şeful DSP Arad.

Horea Timiş a adăugat că în ultimele 24 de ore în judeţul Arad s-a înregistrat recordul absolut al infectărilor cu SARS-CoV-2, fiind depistate 407 cazuri.

"În ultimele trei zile, am avut peste 1.000 de infectări noi, cât în două săptămâni în valurile anterioare", a precizat Timiş.

El a îndemnat din nou populaţia să se vaccineze şi a arătat că măsurile restrictive suplimentare care vor fi luate vor avea efect doar peste câteva săptămâni, dar până atunci medicii vor trebui să facă faţă numărului tot mai mare de îmbolnăviri.

