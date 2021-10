Subprefectul de Timiş, vaccinat şi trecut prin boală, a fost din nou confirmat cu COVID-19

Subprefectul de Timiş, Ovidiu Drăgănescu, care era vaccinat şi a trecut prin boală, a anunţat, miercuri, că este din nou infectat cu SARS-CoV-2.

El atrage atenţia asupra transmiterii virusului în şcoli şi apoi în familii, întrucât există părinţi care nu declară boala copiilor, confundând simptomele cu cele ale unei viroze.

Drăgănescu spune că el şi întreaga sa familie se testează des şi probele au ieşit negative, dar la începutul săptămânii a fost confirmată pozitiv fetiţa sa, la şcoală.

"Din ce mi s-a relatat, sunt părinţi care ascund cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 ale copiilor lor, în loc să informeze la clasă. Copiii au forme mai uşoare, pe care unii părinţi le declară ca fiind enteroviroze deoarece simptomatologiile sunt asemănătoare. Astfel, orele vor continua în acele clase, deşi ar trebui trecute în online pentru a nu mai infecta alţi elevi şi pe părinţii acestora. Sper că nu sunt cazuri când aceste lucruri se întâmplă cu acordul cadrului didactic de la clasa respectivă, ştiut fiind că online-ul nu are mulţi adepţi pe la noi. De asemenea, testele rapide pot fi fals negative, ele neavând acurateţea unui test RT-PCR. În familia mea facem des teste rapide care ies negative, dar când eu am făcut test PCR am ieşit pozitiv. În acest context pandemic, iată că ajungem cu multe localităţi la incidenţe de peste 15 la mia de locuitori şi nu ştiu dacă suntem în vârful valului patru", a afirmat Ovidiu Drăgănescu într-o postare pe Facebook.

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, Marin Popescu, a anunţat, miercuri, că începând de joi vor avea loc controale sistematice în unităţile şcolare, pentru a verifica modul în care sunt respectate regulile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

"Inspectoratul Şcolar împreună cu Direcţia de Sănătate Publică Timiş şi cu Poliţia Timiş, prin Biroul de Siguranţă Şcolară, va începe, de joi, controale sistematice în unităţile de învăţământ, pentru a verifica modul în care se respectă circuitele, regulile, în pauze şi în timpul orelor, pentru că este foarte important ca în această perioadă să fie respectate regulile în comunităţi. Respectarea strictă a regulilor este prioritate zero în învăţământ şi este decisivă în aceste momente", a afirmat Marin Popescu.

Potrivit acestuia, miercuri au fost raportate 880 de cazuri de elevi infectaţi cu SARS-CoV-2, 318 angajaţi din sistem, iar 649 de clase îşi desfăşoară cursurile online. Din totalul celor peste 90.000 de elevi din judeţ, 13.686 învaţă online, la care se adaugă cei 385 de elevi care au motivări pentru a urma şcoala online. Potrivit lui Popescu, în total sunt 14.071 de elevi online, ceea ce reprezintă 14,03% din numărul total al elevilor din sistemul preuniversitar judeţean.

Ads