Cât de relevant este un test de anticorpi pentru a decide dacă facem doza 3 a vaccinului contra covid?

Administrarea celei de-a treia doze a vaccinului contra COVID-19 este recomandată în mod special anumitor categorii de persoane considerate vulnerabile, dar și restului populației. De atunci a început să fie vehiculată ideea că oamenii care au deja două doze ar trebui să își facă întâi un test de anticorpi, iar în funcție de nivelul acestora să decidă dacă au nevoie de a treia doză sau nu.

Specialiștii au atras atenția asupra faptului că acest test este incapabil să măsoare cu exactitate răspunsul imun pe care îl avem, deci protecția față de COVID-19, și că are, mai degrabă, rol orientativ.

Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Matei Balș, din Capitală, a explicat pentru Ziare.com că, în realitate, este aproape imposibil să spunem că un anume nivel de anticorpi ne garantează că nu vom face o formă gravă a bolii.

”Această întrebare a existat și înainte de vaccinare. Același lucru se spunea: fac anticorpii înainte, că poate am trecut prin boală, am făcut o formă asimptomatică și am anticorpi. Ce trebuie să înțelegem este că nu există extrem de clar un nivel al anticorpilor care să îmi garanteze mie protecția într-o măsură atât de mare încât să zic da, sigur nu voi face o formă severă. Când fac a treia doză, nu fac altceva decât să cresc răspunsul imun pe care îl am”, explică Adrian Marinescu.

Nivel mare de anticorpi plus doza trei

Dacă facem un test de anticorpi, putem să descoperim că nivelul este unul foarte ridicat. Astfel, putem să concluzionăm că nu avem nevoie de doza trei. Totuși, medicul susține că nu există niciun risc în administrarea acesteia.

”Nu are de ce să își facă anticorpii înainte, nu există vreun risc că dacă ar avea prea mulți anticorpi i-ar face vreun rău doza a treia, ba dimpotrivă, este un plus. Și oricum vorbim de persoane care s-au vaccinat cu ceva timp în urmă, poate acum 10 luni, și vorbim de mutații noi, de variante virale noi, astfel încât doza a treia nu poate decât să îi ajute”, spune Adrian Marinescu.

Cu ce ne ajută un test de anticorpi?

Testele care ne indică nivelul anticorpilor au ”un rol orientativ, în raport cu vaccinul”, dar și aici există mai multe probleme, cum ar fi că ele nu sunt standardizate pentru toate laboratoarele care le prelucrează.

”Pentru orientare. Să zicem că mi-am făcut doza a treia, pot ca după o lună să văd dacă am avut un răspuns bun, sau mai puțin bun, sau foarte bun, în raport cu vaccinul.

Ceea ce trebuie să facem noi acum, într-o situație grea, în care riscul de infectare este mare, este să fim cât mai pregătiți pe partea de răspuns imun. Și atunci venim inclusiv cu acest booster care nu face decât să ne ajute.

Cu cât am mai mulți anticorpi, mă gândesc că ei vor scădea mai lent. Dar nu toți anticorpii sunt folositori, sunt mai multe variante virale și depinde către ce variantă virală sunt îndreptați acești anticorpi.

Pe de altă parte, dacă am un nivel mai mic, în momentul în care virusul, adică agresorul, acționează, e clar că ei vor putea acționa. Deci nu se pune problema că dacă am mai puțini anticorpi, nu am răspuns imun”, explică Adrian Marinescu.

Medicul adaugă că răspunsul imun nu poate fi măsurat cu exactitate și că trebuie să ne asigurăm că avem o valoare cât mai bună.

Standardizarea testelor de anticorpi

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a punctat de asemenea faptul că testele nu sunt standardizate și că se pot folosi mai multe metode pentru determinarea anticorpilor, iar acestea diferă de la laborator la laborator.

”Ceea ce ne lipsește în momentul acesta este o standardizare a metodelor de determinare a acestor anticorpi. Sunt mai multe tipuri de metode care se folosesc, metode comerciale disponibile în laboratoare. Ele nu sunt standardizate, deci nu pot fi comparate rezultatele, a declarat Valeriu Gheorghiță duminică, 11 octombrie, la Digi24.

Nu toți anticorpii sunt protectori

Valeriu Gheorghiță a spus, de asemenea, că deși se măsoară un nivel general al anticorpilor, nu toți oferă protecție, în sensul că nu toți sunt capabili să neutralizeze virusul. Astfel, putem să avem o impresie de falsă protecție dacă valoarea este una mare.

”Determinăm prin testele obișnuite anticorpii care se leagă de proteina spike, dar acei anticorpi nu înseamnă neapărat anticorpi neutralizanți. Noi determinăm practic o valoare a anticorpilor care se leagă de acea proteină, dar nu înseamnă că avem neapărat anticorpii protectori, neutralizanți, cei care blochează intrarea virusului în celulă”, a arătat medicul Valeriu Gheorghiță.

Testele de anticorpi nu sunt suficient de dezvoltate

Oamenii de știință din străinătate consideră, de asemenea, că un test de anticorpi nu este încă capabil să ofere date exacte.

„Avem un mix de anticorpi, unii sunt foarte buni şi protectori, unii nu protejează la fel de bine şi fiecare persoană are propriul mix din aceste tipuri diferite de anticorpi”, a explicat pentru NPR, Ali Ellebedy, imunolog la Şcoala de Medicină a Universităţii Washington.

Imunologul a adăugat că există anticorpi mai puternici sau mai puțini puternici, iar testele disponibile în prezent pot determina valoarea cantitativă a acestora, dar nu sunt atât de sensibile încât să le detecteze tipul. Mai mult, susține că nu sunt concepute nici pentru a determina protecția oferită de anticorpi în raport cu noile tulpini.