Valul 4 ar putea ucide peste 30.000 de români. ”Nu mai este atât de simplu să oprim virusul pentru că a intrat deja în cercul intim de prieteni”

Numărul mare de decese raportate marți, 19 octombrie, arată că în acest val, tragediile se vor ține lanț. Estimările specialiștilor arată că ar mai putea muri zeci de oameni numai până la finalul anului.

Cercetătorul Octavian Jurma a explicat pentru Ziare.com că există posibilitatea ca această săptămână se poate încheia cu 3.000 de decese.

”În mod cert este o posibilitate să mai moară 20.000 de oameni până la finalul anului.

Din păcate, în valul 4 au murit deja 7.700 de oameni.

Dacă valul 4 produce de unul singur la fel de multe cazuri ca valurile 1,2 și 3 la un loc, acest lucru ar însemna că am avea același număr de decese în cel mai optimist scenariu. Pentru că în celelalte valuri nu am avut situația de acum din spitale, iar oamenii mor acasă pentru că nu le răspunde nimeni la 112.

Am acumulat 35.000 de cazuri de decese, în cele trei valuri combinate, ceea ce înseamnă că valul 4 poate produce 35.000 de cazuri singur dacă va evolua în acest fel. Deci noi, am putea adăuga până la finalul lunii noiembrie, cu ușurință, încă 15.000- 20.000 de cazuri, iar în decembrie nu ne va fi mai ușor, pentru că se va muri în continuare mult în România, chiar dacă o să coborâm sub 5.000 de cazuri pe zi”, a explicat dr. Octavian Jurma.

Specialistul a mai spus că ”singurul mod în care am putea evita asemenea cifre este să închidem circulația virusului complet. Și acest lucru este foarte dificil pentru că virusul a intrat deja în cercul nostru intim de prieteni și nu mai este atât de simplu”.

Marți, 19 octombrie, la nivel național au fost raportate 18.863 de cazuri noi, 574 de decese și 1.805 de pacienți la ATI.

