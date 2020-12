Arhiepiscopul Argesului: "Peste toate incercarile trebuie sa trecem facand ascultare de sfatul medicului si de masurile ce se impun"

"Peste toate incercarile trebuie sa trecem, de buna seama, facand ascultare de sfatul medicului (autorizat) si de masurile ce se impun pe plan national, a fi respectate cu strictete in deplina disciplina. Iar pentru a rezista in toate incercarile si bantuirile de tot felul, trebuie sa avem optimism dinamic si sa ne ingrijim de intarirea imunitatii, adica sa ne facem un meniu potrivit pentru a rezista si fizic, precum si psihic. Sa nu uitam de pretuirea cu care suntem datori, pentru fiecare bolnav in suferinta, si sa nu cadem in spaime dispretuitoare fata de cei care trec prin suferinte! Virusul cel mai grav este instrainarea!", a spus arhiepiscopul Calinic, in mesajul transmis joi catre credinciosi.El a subliniat ca bolile care vin asupra omenirii si asupra fiecarui individ arata ca "ceva nu este in ordine"."Ca si la nodul cailor ferate, macazul a dirijat gresit mersul trenurilor, luandu-o in diferite sensuri si in necunoscut. Redresarea starilor din marea familie a omenirii este posibila prin inaltarea gandurilor noastre catre Parintele Luminilor si incercarea de a ne identifica in gandire cu Domnul Dumnezeu care ne cheama la impaciuire (...). Daca, asa cum spun stiintele medicale, virusul Covid-19 are cai de intrare in organism, atacand fata omului (ochi, nas, gura), in spatele careia troneaza creierul, centrala gandirii, este necesar sa facem ordine si in gandirea noastra cea de toate zilele!", se arata in pastorala arhiepiscopului argesean.Inaltul ierarh adauga ca prima grija a omului ar trebui sa fie pastrarea integritatii si sanatatii cu care a fost inzestrat."Orice neglijenta si neatentie voita sau neobservata, va aduce dupa sine mari repercursiuni asupra sanatatii noastre trupesti si sufletesti, deopotriva, aceasta grija atenta si iubitoare, raspunzand imbelsugat si intru mare recunostinta zilnica, a prezentei Duhului Sfant in viata noastra pandita de tot felul de primejdii. (...) De indata ce ne-a cuprins orice boala si ne incearca orice virusuri, cum este si Covid-19, trebuie sa avem intelepciunea luarii de masuri menite sa opreasca si sa vindece orice val epidemic, atat din Romania, cat si de pe toate meridianele si paralelele lumii. Ca bun inceput, de buna nadejde, este sa asezam grija si spaimele necazurilor si a bolilor noastre, in fata dragostei si bunavointei Dumnezeiesti, fata de noi toti - doar suntem copiii Lui, stare menita sa ne aduca optimismul, alungarea fricii si grabnica vindecare", mai spune arhiepicopul Argesului si Muscelului in Pastorala de Craciun.