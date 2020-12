Ce inseamna sarbatoarea religioasa a Craciunului. "Trebuie sa stim ca Hristos S-a nascut cu trupul numai o data"

Nasterea Domnului, sau Craciunul, este sarbatoarea anuala a nasterii cu trup a Mantuitorului Iisus Hristos.Evenimentul a avut loc intr-o pestera din Betleemul Iudeii, cand imparat al Imperiului Roman era Octavian Augustus (27 i.d.-14 d.Hr.), iar guvernator al provinciei Siria, de care tinea si Iudeea, era Quirinius. Rege in Iudeea era Irod Idumeul (37 i.d.-4 d.Hr.).Mare este praznicul de astazi, spune arhimandritul Ilie Cleopa. S-a nascut Hristos Domnul din Fecioara Maria in pestera cea saraca din Betleem. Astazi a venit Fiul lui Dumnezeu pe pamant ca sa ne scoata din legatura pacatelor si sa ne ridice la cinstea cea dintai, dinainte caderii lui Adam prin neascultare.La nasterea Pruncului, imnul pacii si al impacarii intre cer si pamant, intre Dumnezeu si oameni pe care l-au cantat ingerii la Bethleem a fost: "Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace, intre oameni bunavoire" (Luca 2, 14).Si trebuie sa stim ca Hristos S-a nascut cu trupul numai o data, la Betleem, dar duhovniceste Se naste permanent in inimile si sufletele noastre, prin biserica , prin rugaciune, prin Sfanta Liturghie si prin Sfintele Taine, spune parintele Cleopa. Caci pestera din Bethleem s-a transformat in nenumarate biserici crestine, raspandite astazi in toata lumea. (surse: "Predici la praznice imparatesti si la sfintii de peste an", arhimandrit Ilie Cleopa, 1996 https://basilica.ro)