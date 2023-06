Craciunul va aduce putina zapada si temperaturi scazute

Ziua de Craciun va aduce ninsori doar in Moldova si in zonele montane.

Cerul va fi noros in majoritatea regiunilor din tara, iar temperaturile maxime se vor incadra intre -4 si 6 grade Celsius, informeaza ANM.

Minimele vor fi cuprinse intre -12 si - 2 grade Celsius, temperaturile scazute inregistrandu-se, in general, la munte. Vremea incepe sa se raceasca, iar cerul devine noros in centru si estul tarii. Va ninge slab la munte si izolat in Muntenia si Dobrogea.

De Craciun ne asteptam sa ninga, slab, in zonele montane, dar precipitatiile vor fi mai putine decat in Ajunul Craciunului.

In Capitala vremea va fi rece, cu vant moderat, iar tempertatrurile maxime nu vor depasi 3 grade Celsius.

