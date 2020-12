FOTO Cum au sarbatorit militarii romani din Afganistan Craciunul

"In Afganistan, zilele de Craciun au fost la fel ca zilele obisnuite, cu sarcini si misiuni specifice unui batalion de Protectia a Fortei. Insa pentru cateva minute, in Baza Militara Kandahar a rasunat glasul unui grup de colindatori si in jurul lor s-au adunat, alaturi de militarii romani, si partenerii NATO din baza.Timpul a stat putin in loc si cele mai frumoase colinde traditionale romanesti ne-au purtat cu gandul acasa, la Romania noastra imbracata in haine de sarbatoare De aici, din tara plina de praf, militarii Batalionului de Protectia Fortei "Golden Lions" va ureaza sa aveti sarbatori frumoase, bucurie in suflet si un an nou cat mai bun!", a transmis Ministerul Apararii Nationale.CITESTE SI: