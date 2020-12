Mesaje de Craciun. Urari si felicitari de Craciun

Mesaje de Craciun 2020 pentru prieteni

Mesaje de Craciun 2020 pentru iubit/iubita

Mesaje de Craciun 2020 amuzante

Iata mai jos cateva idei de mesaje si urari de Craciun:Mesaje de Craciun 2020: "Cu mult drag ne gandim la voi, acum, in preajma sarbatorilor. Va dorim din tot sufletul sarbatori fericite, toate dorintele sa vi se implineasca!""Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Craciunul sunt o familie fericita si prieteni dragi aproape. Craciun fericit!"Vine Craciunul si toti clopoteii din brad sa-ti cante colindul magic care sa poarte cu el increderea, puterea, speranta, de care ai atata nevoie! La multi ani!""Bogatie cata vreti, Sanatate pentru toti, Iar la anul care vine Sa va fie si mai bine. Sa va fie casa, casa, cu bucate noi pe masa, Mos Craciun cu sacul plin, drumu-n viata cat mai lin. Craciun fericit""Sfintele sarbatori de Craciun si Anul Nou sa va aduca sanatate, putere de munca si multe satisfactii alaturi de cei dragi. Sarbatori fericite si La multi ani!""Un batran cu plete albe v-a calcat al casei prag. E adevarat, e Mos Craciun si va aduce un an mai bun. Craciun Fericit, dragi prieteni!""Lumina, pace, bucurie, zapada, viata, daruire, iertare, zambet, sarbatoare , ne aduce an de an Craciunul. Deschide-ti sufletul si lasa caldura sarbatorilor de iarna sa te invaluie ca un vis frumos. Sarbatori fericite si la multi ani!""Una dintre bucuriile Craciunului este sa te gandesti la persoanele speciale din viata si tu esti una dintre acele persoane minunate! Sa ai un Craciun fericit!""Pe la colturi unii spun, ca exista Mos Craciun. Ca i-ati scris si c-o sa vina, sa v-aduca-n pumni lumina! Langa brad si langa foc, sa v-aduca mult noroc!""Iubirea mea, din cer o stea ti-ai pus pe brad, sub el m-astepti cu daruri, dar eu ti-am pus in fiecare fulg de nea un strop din iubirea mea. Daca nu ma crezi prinde unul in palma si-ai sa vezi cum se topeste de dragul tau""In noaptea de Craciun oamenii vor uita de imperfectiunile celorlalti, le vor ierta greselile si isi vor aminti cat de importanti sunt unii pentru altii si cat se iubesc. In noaptea de Craciun toti vor fi ca noi doi. Craciun fericit!""Mos Craciun vine tiptil / niciodata nu-l simtim, / dar de fiecare data / lasa-n fiecare poarta / fericire, bucurie, sanatate pe vecie! / Craciun fericit!""Craciun cat mai luminos / vis de iarna calduros / liniste langa cei dragi / veste buna dinspre magi! / Craciun fericit!""Lovite-ar trenul fericirii, trasnite-ar fulgerul iubirii, cadeti-ar in cap un sac cu bani si un bilet cu La multi ani. Craciun fericit!"E Craciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara...prin zapada Mosul zboara? ...Ni se trage de la vin...""Daca nu stii care-i culmea cadourilor, inseamna ca n-ai primit mesajul meu: nu lasa pentru Ajun ce poti sa-mi oferi chiar acum!""Sa ai un Craciun Fericit si sa traiesti in Sarbatoare, sa-ti miroasa a brad in casa si a bani in buzunare!"Mesajele de Craciun, urarile si felicitarile ii pot bucura pe cei dragi si le face sarbatorile fericite.