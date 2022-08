Obicei vechi din vremea dacilor, pastrat inca de unii romani. Cum multumesc in Ajun pentru tot ce au primit de la pamant

Obiceiul pitaratului, despre care se stie ca e vechi din vremea dacilor, se pastreaza cu sfintenie in satul Limba din judetul Alba. Zeci de copii, primii colindatori, se trezesc de dimineata in Ajun de Craciun si merg din casa in casa, iar oamenii arunca cu pitarai, dulciuri si fructe, peste ei.

Pitaraul este un colacut, sub forma de alfa, facut de gospodine din aluatul ramas de la paine, dar denumeste si copilul care, in ajunul Craciunului, se trezeste la sase dimineata pentru a fi primul colindator.

In ajunul Craciunului toate familiile se trezesc devreme, isi curata curtile, isi deschid larg portile si isi umplu vasele cu pitarai, dulciuri, bomboane, fructe dar si alte bunatati. Apoi ii asteapta pe micii colindari.

Copiii vin veseli, cu emotii si cu sufletul la gura, cu ochii sclipind si cu obrajii rosii, iar in maini tin traistute viu colorate. Nu ajung bine si incep uralele:

"Buna dimineata la Mos Ajun! Ne dati sau nu ne dati, sau nu ne lasati! Dati-ne un covrig, ca ne moare porcu' de frig! Dati-ne un colindret, ca ne moare porcu-n cotet! Haaaaaaaai, hai!".

Nu termina urarea ca isi si ridica mainile deasupra capului pentru a prinde cat mai multe dulciuri.

Traditiile unesc comunitatile

Dorin Bucur, un localnic iubitor de traditii si obiceiuri, a declarat ca in acest an la obicei au participat peste 100 de persoane, copii, parinti si bunici, care ii insoteau pe cei mici. De asemenea, el a precizat ca bucuria cea mare a fost ca multi sateni s-au intors din strainatate de sarbatori.

"Anul acesta bucuria a fost ca s-au intors foarte multi din alte tari si au venit mai ales cu nepotii. Copii au fost peste 50, iar cu parinti si bunici au fost peste 100 de persoane. In total au fost colindate peste 100 de gospodarii, iar toti care erau acasa au deschis portile larg. A fost o bucurie colectiva a satului, mai mult ca niciodata.

Au venit oameni care nu au mai fost acasa si de zece ani, din Irlanda, din Anglia. Cand am vazut, bucurie mai mare nu a fost, pentru ca suntem aproape toti din sat neamuri. Copiii acestia sunt grozavi ca ne-au unit, ne-au adunat acasa", a spus Dorin Bucur.

Primele urari au fost facute cand inca nu se inseninase, acesta fiind un moment atat de mult asteptat de cei mici incat o parte din ei nu reusesc sa doarma bine noaptea de dinainte.

Daruind, oamenii multumesc pentru tot ce au primit de la pamant

Obiceiul pitaratului s-a transmis din generatie in generatie in satul Limba, iar originea lui s-a pierdut in negura timpului. Daca-i intrebi, localnicii spun ca e de pe vremea dacilor si incep sa-ti povesteasca cum erau si ei dusi de parinti si bunici cu pitaratul.

Bucuria celor ce primesc, si deopotriva a celor ce daruiesc, este mare. Prin acest obicei, oamenii aduc multumire lui Dumnezeu, pentru ceea ce au primit in acest an de la pamant.

Totodata, nici parintii care insotesc copiii la obiceiul pitaratului nu sunt neglijati, iar gospodarii incalzesc pentru ei un pahar de vin.

Ion Breaz a povestit despre acest obicei in volumul Monografia satului Limba.

"In zilele noastre, gazda se trezeste dimineata devreme, matura curtea, pregateste trocutul (in care se gasesc tot mai putini pitarai si tot mai multe dulciuri), incalzeste vinul pentru parintii ce-si insotesc copiii si pentru flacai. Deschide larg portile si dupa ce arunca pitaraii, se alatura alaiului si colinda tot satul. La Monument, Mos Craciun soseste cu sania si imparte daruri copiilor.

La ultima casa satenii canta 'O, ce veste minunata', prima colinda din an. In tot satul e liniste si se aud doar glasurile colindatorilor. Bucuria launtrica a fiecaruia izbucneste prin toti porii unindu-se cu a celorlalti intr-o pace sufleteasca desavarsita, ce nu poate fi atinsa decat in acesta zi a anului. Este impresionant, emotionant, inaltator!", potrivit lui Ion Breaz.

De asemenea, colindatul continua in satul Limba. La pranz, copiii merg din nou din casa in casa, sa vesteasca Nasterea Domnului, si primesc bani, iar cateva ore mai tarziu se colinda la biserica.

"La ora 20:00 e colindul satului pentru cei care nu le vine nimeni la usa sa-i colinde. Ne adunam la monumentul din centrul satului si colindam toti, la un pahar de vin, la un colac. Alaturi de noi vin toti cei care stiu ca nu o sa aiba colindari. Dupa aceea mergem la casele fiecaruia, toata noaptea, la fini, nanasi, rude si prieteni. Feciorii merg la fete pentru ca ei au alta ceata", a mai spus Dorin Bucur.

Satul Limba este apreciat de comunitatile invecinate pentru ca are oameni harnici si gospodari, pastratori de traditii, altruisti si veseli.

In zona acestei localitati au fost descoperite importante situri arheologice care atesta prezenta dacilor aici.

Comuna Ciugud, de care apartine acest sat, este singura din Alba unde populatia intre cele doua recensaminte - din 2002 si 2011 - a crescut.

