Cristian Popescu Piedone, dupa ce "vecinul de la 6" a anuntat Sarbatori fara ornamente: "Nu vom renunta la iluminatul festiv"

"Nu vom renunta la iluminatul festiv, pentru ca reprezinta o bucurie pentru locuitorii din sector, in special pentru copii. Nu-i putem priva de magia sarbatorilor pe locuitorii din Sectorul 5. Nu putem sa le furam copiilor Craciunul. Va pot spune ca vom folosi luminitele si ornamentele pe care le avem deja pe stoc, iar montarea acestora se va realiza in regie proprie. Nu vom face nicio achizitie noua anul acesta, ne vom descurca cu ce avem", a scris Piedone pe Facebook Primarul Sectorului 5 a precizat ca luminitele si ornamentele de Craciun vor fi prezente in centrul cartierului si pe strazile laterale."Este importanta atmosfera de sarbatoare , avand in vedere ca oamenii oricum trec printr-o perioada grea din cauza pandemiei de COVID-19. Vom folosi ornamentele si luminitele atat in centru, dar si pe stradutele din cartiere. Vrem ca atmosfera de Craciun sa se simta in tot Sectorul 5", a conchis Piedone.Noul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a transmis printr-un mesaj publicat pe Facebook ca nu va impodobi Sectorul 6 cu luminite tematice de Craciun pentru ca este "mai zgarcit cu banul public" si "de banii acestia, 500.000 de euro" sustine ca ar prefera sa asfalteze o strada sau sa construiasca o cresa sau gradinita.In Sectorul 4, Primaria a inchiriat instalatii pentru iluminatul festiv in perioada sarbatorilor de iarna 2020-2021, pentru aproape 640.000 de lei. Castigatoare a fost desemnata firma Luxten Lighting Company, scrie buletin.de