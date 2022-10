Povestea romaneasca a Craciunului

Cand oamenii nu au putut gasi raspunsuri logice si credibile intrebarilor lor nascute din curiozitate sau din dorinta de cunoastere, si-au lasat imaginatia libera si au tesut povesti, pentru ei, pentru altii, pentru copiii lor, pentru cei din viitor.

Adesea au fost intrebari legate de sarbatoarea nasterii Domnului. De ce aceasta sarbatoare se numeste Craciun si de ce Mos Craciun, cel bun, cel darnic, cel imbracat in culori vesele, el insusi vesel intotdeauna, vine cu daruri pentru toti copiii lumii?

Din vremuri demult uitate, o legenda romaneasca, ajunsa pana la noi, explica de ce sarbatoarea nasterii Domnului se numeste Craciun.

Despre Feciora Maria se spune ca de copila a fost data la manastire. Dupa ce a crescut, Arhanghelul Gavriil i s-a aratat in vis si i-a spus ca ea a fost cea aleasa sa-l aduca pe lume pe fiul lui Dumnezeu, Iisus Christos.

Cand sarcina a crescut si a inceput sa se vada, Fecioara Maria a mers si i-a povestit staretei ce i s-a intamplat, dar maica stareta n-a crezut-o si a alungat-o de la manastire.

Rusinata si neavand unde sa se duca, Fecioara si-a gasit adapost intr-o padure, dar nici aici nu era linistita pentru ca spiridusii care erau pe urmele ei o necajeau si o chinuiau cu fel de fel de cosmaruri si vedenii.

Se spune ca in ajunul nasterii Pruncului Sfant, unul dintre spiridusi ar fi aruncat cu o piatra peste sanii Sfintei Fecioare din care indata a tasnit, pana la cer, lapte sfant, in acest fel formandu-se Calea Laptelui.

Nemaiputand indura chinurile din padure, dar simtind si ca se apropie ziua sa nasca, Fecioara Maria a plecat din padure si a ajuns undeva, la casa lui Craciun, boier rau si nemilos. Acesta nu era acasa cand a ajuns Maria si sotia lui, femeie miloasa si intelegatoare, a gazduit-o pe Fecioara in iesle unde a si nascut.

Craciuneasa avusese grija sa pregateasca totul, dupa datina, pentru nasterea pruncului. Drept rasplata pentru gazduire si ajutor, Fecioara Maria le-a vindecat pe cele trei fiice ale lui Craciun care toate erau grav bolnave.

Fiind foarte ocupata, Craciuneasa n-a auzit cand a venit sotul si nu i-a iesit in intampinare cum facea de obicei. Suparat din calea afara si ca s-o invete minte sa nu mai uite ce are de facut, Craciun i-a taiat mainile sotiei lui. Vazand-o cum a ajuns, Fecioarei i s-a facut mila si i-a pus femeii mainile la loc, iar acestea s-au vindecat pe data.

Minunea la care a asistat a reusit sa-nmoaie inima crudului boier si sa-l determine sa creada in Dumnezeu. Asa s-a ajuns, de la aceasta intamplare, ca ziua nasterii pruncului Iisus sa se cheme Craciun.

Dupa ce si-a exprimat regretul pentru toate faptele sale rele, Craciun si-a impartit averea copiilor saraci si i-a promis lui Dumnezeu ca in fiecare an, la sarbatoarea nasterii Mantuitorului, toti copiii lumii vor primi cadouri.

Fie ca si anul acesta si-n cei care vor veni copiii sa se bucure de darurile Mosului.