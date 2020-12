Preotii, indemnati sa le faca o singura vizita enoriasilor - inainte de Craciun sau de Boboteaza

Potrivit unui comunicat al Prefecturii, luni s-a desfasurat o sedinta de analiza privind masurile de protectie anti-COVID-19, oportunitatea intrunirii fundamentandu-se pe contextul generat de dinamica evolutiei situatiei epidemiologice de la nivelul municipiului Bucuresti , raportat la traditiile prilejuite de apropierea Craciunului, a Anului Nou si de praznuirea Sfantului Ioan Botezatorul.Prefectul Traian Berbeceanu a reafirmat ca se impune acordarea unei atentii sporite respectarii normelor deja existente.La sedinta de analiza au participat reprezentanti ai Arhiepiscopiei Bucurestilor, Arhiepiscopiei Romano-Catolica Bucuresti si ai Episcopiei Bucuresti, iar in cadrul intalnirii, avand in vedere dimensiunea eparhiei, Arhiepiscopia Bucurestilor a prezentat o serie de masuri igienico-sanitare suplimentare cu privire la vizitele pastorale."Astfel, clericii sunt indemnati sa intensifice pastoratia individuala raspunzand solicitarilor enoriasilor prin oficierea unor sfestanii la domiciliu, citirea unor rugaciuni de sanatate, vizitarea bolnavilor. S-a mentionat ca niciun cleric nu poate fi constrans sa efectueze vizite pastorale in aceasta perioada. Daca un cleric considera ca organizarea de vizite pastorale ar reprezenta un pericol pentru el sau pentru credinciosi, poate alege alte metode pastorale. In exteriorul locasului de cult, credinciosii se pot intalni cu preotii bisericii, care le pot oferi un dar pastoral", se precizeaza in comunicat.De asemenea, clericii care doresc sa organizeze vizite pastorale cu prilejul Praznicelor Nasterii Domnului sau al Botezului Mantuitorului Iisus Hristos trebuie sa tina cont de urmatoarele recomandari:* Se va alege o singura perioada: ori inainte de Nasterea Domnului, ori de Boboteaza. Nu se va merge de doua ori cu vizitele pastorale in aceeasi parohie.* Optiunea va fi transmisa protopopului si va cuprinde in mod obligatoriu perioada aleasa.* Intrucat aceste vizite sunt un prilej unic de pastoratie, se interzice delegarea vizitelor pastorale. Ele vor fi facute doar de preotul de parohie/sector pastoral.* In desfasurarea acestor vizite se vor respecta toate normele sanitare impuse de autoritati: clericii si cantaretii vor purta masca sanitara si manusi si se va respecta distanta de 1,5 m.* Nu se va intra in casele enoriasilor, decat la cererea insistenta a acestora.* Rugaciunea de la cumpana dintre ani se va oficia in intervalul orar 18.00-21.00.Pe de alta parte, reprezentantul Bisericii Catolice a mentionat ca Sfanta Liturghie solemna din Noaptea de Craciun se va oficia la ora 20.00.S-a reafirmat ca solidaritatea si responsabilitatea sociala sunt esentiale in momente de criza si sunt doua valori care dicteaza fiecare decizie la nivel normativ.Conducerea Institutiei Prefectului - Municipiului Bucuresti a precizat ca sedinta de lucru a avut ca ratiune analiza cadrului necesar pentru ca bucurestenii sa aiba sansa de a-si practica religia in cele mai bune conditii. Prefectul i-a asigurat pe reprezentantii bisericilor ca, indiferent de cult, Institutia Prefectului nu doreste afectarea in si mai mare masura a activitatilor religioase, dorindu-se a se asigura drepturile tuturor credinciosilor, cu respectarea normelor de protectie existente, sanatatea si viata bucurestenilor reprezentand o prioritate comuna.CITESTE SI: