Copil roman internat in Italia, dupa ce a mancat branza Lactate Bradet: Si tatal a avut probleme

Familia copilului de 14 luni internat intr-un spital din Italia, cu diagnosticul de sindrom hemolitic uremic, ca urmare a consumului de branza de vaci produsa de Lactate Bradet, ar fi achizitionat branza in data de 1 martie, dintr-un magazin cu specific romanesc din Florenta, fara insa a o consuma imediat, scrie presa italiana.

Potrivit site-ului publicatiei Il Tirreno din Toscana, care citeaza surse medicale din cadrul spitalului Meyer, unde este internat copilul, branza a fost cumparata in data de 1 martie, insa a fost consumata mai tarziu. Tatal copilului, care a mancat si el din produs, a acuzat, de asemenea, dureri abdominale, scrie News.ro.

Sursa citata mentioneaza ca starea copilului s-a agravat intr-un interval de 24 de ore, dupa ce acesta a consumat branza, primul simptom fiind durerile abdominale.

"Nu trebuie sa ne miram ca nu s-a gandit nimeni in primele momente ca ar putea fi vorba despre o boala grava, cum este sindromul hemolitic uremic. Aceasta boala debuteaza cu diaree. Insa starea se agraveaza rapid, deoarece copilul a mancat de fapt o branza contaminata cu balegar de vaca. Sigur, autoritatile trebuie sa efectueze analizele necesare, insa Escherichia coli nu apare singura in branza. Deci, ceva s-a intamplat.

Putem presupune ca bacteria a ajuns in branza din cauza laptelui, contaminat in momentul in care a fost muls. Presupunem ca a fost vorba despre o igiena precara cand a fost muls laptele. Presupunem ca este vorba de fecale ajunse in lapte. Ne putem gandi si la un lapte contaminat din cauza unei mastite, insa sansele sunt mai mici", a declarat medicul Luca Cianti, director in cadrul Autoritatii de Sanatate Publica din Florenta.

Ads

Potrivit sursei citate, autoritatile locale au cerut, marti, efectuarea unui control la firma Quarrata, care este cel mai mare distribuitor al produselor firmei Lactate Bradet in zona Toscana, din Italia.

Un copil roman in varsta de un an si doua luni se afla internat, incepand de marti, intr-un spital din Florenta, cu sindrom hemolitic uremic, iar autoritatile sanitare locale au anuntat ca suspecteaza ca imbolnavirea a fost provocata de branza de la Lactate Bradet, a scris presa italiana.

Scandalul E.coli trece granita: Copil roman, intoxicat in Italia si internat in spital

Potrivit La Repubblica, starea copilului a fost calificata ca fiind "serioasa, dar nu grava". Site-ul iltirreno.gelocal.it scrie ca, spre seara, starea copilului s-a imbunatatit.

La Repubblica a scris, marti, ca autoritatile sanitare din zona Florenta au declansat o ancheta epidemiologica, suspectand ca branza de origine romaneasca ar fi provocat imbolnavirea.

Ads