DSVSA face analize pe laptele livrat de o ferma din Arges fabricii de lactate de la Bradet

Miercuri, 02 Martie 2016, ora 19:50
Foto: Pexeles

Inspectorii DSVSA Arges au continuat sa ridice, in aceasta saptamana, probe din produse alimentare pentru a fi trimise la analiza, acestia luand probe de la o ferma care livra lapte firmei Lactate Bradet, producatoare a branzei in care s-a descoperit bacteria E.coli, si de la doua spitale din judet.

Specialistii din cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Arges au prelevat, marti si miercuri, noi probe din produse alimentare care au fost trimise la Bucuresti pentru analiza, potrivit News.ro.

Directorul DSVSA Arges, Daniel Gelu Lupu, a declarat, miercuri, pentru News.ro ca in cursul acestei zile au fost ridicate probe din lapte de la o ferma din judetul Arges, care livra materie prima fabricii de lactate ce a produs branza in care a fost descoperita bacteria E.coli.

Producatorul acestei branze, fabrica Lactate Bradet, a carei activitate este in prezent suspendata, folosea ca materie prima lapte provenit din doua ferme: una din judetul Arges, cealalta din judetul Dolj.

Totodata, in cursul zilei de marti, inspectorii DSVSA Arges au ridicat si probe de alimente de la blocurile alimentare ce deservesc Spitalul din Costesti si Spitalul de recuperare Bradet, situat in localitatea Bradulet.

Toate probele prelevate au fost trimise pentru analize la Bucuresti, rezultatele urmand sa fie transmise catre autoritati in decurs de patru zile, a precizat Lupu.

Marti, inspectorii sanitar-veterinari si cei ai Directiei de Sanatate Publica Dolj au facut un control la ferma de vaci din comuna doljeana Robanesti, care furniza lapte societatii "Lactate Bradet", analizele aratand ca produsul furnizat se incadreaza in parametri normali. In timpul verificarilor, au fost ridicate documente, dar si probe de lapte ce au fost analizate in laboratoarele ANSVSA.

ANSVSA a anuntat, luni dupa-amiaza, ca bacteria E.coli a fost gasita de catre inspectorii sanitar-veterinari in probe de carne de pui dintr-o gospodarie din Bacau si in branza de vaci fabricata de o unitate de prelucrare a laptelui din Arges.

Saizeci si doi de copii, dintre care 49 cu varste mai mici de doi ani, erau internati, marti, in spitalele din Arges, cu scaune diareice.

Patru copii cu sindrom hemolitic uremic sunt internati in continuare la Spitalul "Marie Curie" din Capitala, la Nefrologie, in starea cea mai grava fiind un copil din Mioveni.

In 22 februarie, o fetita de un an din Bacau a fost internata la Spitalul de Copii din Iasi, fiind suspecta de sindrom hemolitic-uremic. In urma analizelor, s-a stabilit ca fetita are E.coli enterohemoragic.

La Spitalul "Marie Curie" au murit, in 4 februarie, o fetita de 11 luni, din Topoloveni, judetul Arges, in 15 februarie, o alta fetita de un an, iar in 16 februarie o a treia fetita, acestea avand infectie digestiva si sindrom hemolitic uremic.

