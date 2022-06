Lactate cu E.coli? Au fost evidentiate nereguli de raportare a situatiilor privind bolile transmisibile

Corpul de control al ministrului Sanatatii a depistat nereguli privind respectarea procedurilor de raportare a situatiilor privind bolile transmisibile si infectiile nozocomiale, atat intra, cat si inter-institutional in cazul copiilor din Arges cu sindrom hemolitic-uremic.

Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Sanatatii, rezultatele actiunii de control au fost inaintate Corpului de control al prim-ministrului.

"In privinta actiunilor derulate la nivelul structurilor locale, potrivit informarii transmise de catre DSP Dolj, prin Sistemul Rapid de Alerta pentru alimente si furaje, DSP Dolj a informat ANSVSA in privinta neregulilor constatate in urma verificarilor efectuate la o exploatatie comerciala de bovine din judetul Dolj, care furnizeaza lapte crud pe raza judetului Arges", precizeaza sursa citata.

Astfel, la data de 26 februarie, o echipa de inspectori ai DSP Dolj, impreuna cu medici veterinari de la DSVSA Dolj, a constatat ca nu se efectueaza triajul epidemiologic al mulgatorilor - cinci persoane - la iesirea din tura, motiv pentru care societatea a fost sanctionata cu amenda, in valoare de 3.000 de lei, conform HG 857/2011.

Totodata, la data de 2 martie, o echipa a DSP Dolj a constatat neconformitati in privinta structurii controlului medical periodic conform fisei corespunzatoare personalului incadrat ca ingrijitor de animale.

"Lucratorii Ministerului Sanatatii continua activitatile legale, impreuna cu specialisti din cadrul ANSVSA, pentru identificarea surselor de imbolnavire a copiilor cu SHU. Ministerul Sanatatii si ANSVSA au incheiat Protocolul de Colaborare din data de 24 aprilie 2012, in scopul de a asigura functionarea sistemului de control oficial al alimentelor si coordonarea adecvata a activitatilor specifice de catre autoritatile competente semnatare, cu responsabilitati in domeniul sigurantei alimentelor si prevenirea riscurilor legate de siguranta alimentelor pentru sanatatea publica, a protejarii intereselor consumatorilor si informarea corecta a acestora", precizeaza MS.

ANSVSA a fost desemnata ca institutie coordonatoare in indeplinirea obiectivelor acestui protocol.

"Protocolul de colaborare intre Ministerul Sanatatii si ANSVSA s-a incheiat in vederea aplicarii uniforme a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 178/2002 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale si a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor", mai precizeaza comunicatul de presa.

