Ministrul Sanatatii confirma: Bacteria ucigasa de bebelusi a fost E.coli

Ministrul Sanatatii, Patriciu Achimas Cadariu, a anuntat joi de ce s-au imbolnavit bebelusii din Arges si alte judete ajunsi la spital infectati cu o bacterie ce le-a provocat probleme renale extrem de grave si i-a ucis deja pe trei dintre ei. Cadariu a confirmat, intr-o conferinta de presa, ca este vorba despre o tulpina a bacteriei escherichia coli.

"Dupa intalnirea cu specialistii Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, va putem spune faptul ca s-au identificat cauzele imbolnavirii, respectiv bacteria escherichia coli", a declarat Cadariu, intr-o conferinta de presa.

Informatia a fost confirmata si de sefa sectiei de Nefrologie de la spitalul Marie Curie din Capitala, Mihaela Balgradean. Potrivit acesteia, este vorba despre verotoxina, care indica prezenta acestei bacterii si care a fost izolata in probele de coprocultura prelevate de la copii.

Sursa bacteriei ramane, insa, necunoscuta. Microbiologul Alexandru Rafila, consilier onorific al ministrului Sanatatii, a precizat ca si in alte tari exista "astfel de focare cu sursa neelucidata" si ca "poate fi vorba de transmitere de la om la om sau de alimente".

In acest context, Cadariu a reluat mesajul legat de preventie, respectiv "achizitionarea alimentelor ambalate corespunzator, spalarea corespunzatoare a fructelor si legumelor, tratamentul termic al alimentelor atunci cand se impune".

Cadariu a cerut din nou demisia de onoare a sefilor de la Spitalul de Pediatrie din Pitesti, asta dupa ce managerul Spitalului de Pediatrie din Pitesti, Vasile Stan, a anuntat joi ca nu intentioneaza sa plece de la conducerea unitatii spitalicesti.

"Am demonstrat in mod repetatat ca au fost incalcari ale raportarii, am facut apel la un gest moral vizavi de demisie. In ceea ce priveste demiterea, este responsabilitatea Consiliului de Administratie, desi consider ca acest consiliu trebuia de multa vreme sa se intalneasca, sunt curios de cate ori s-a intalnit de cand a inceput problema. Nu vreau in niciun caz sa compromitem decentralizarea", a asigurat Cadariu.

In ceea ce priveste situatia de la DSP Arges, ministrul Sanatatii a amintit ca se deruleaza o ancheta a corpului de control al premierului si ca la finalizarea anchetei se vor lua toate deciziile care se impun. "Am stabilit ca termen 4 martie pentru finalizarea anchetei", a punctat Cadariu.

Valul de imbolnaviri a inceput in urma cu circa o luna in Arges, iar de atunci s-a extins si in alte judete.

Copiii au fost diagnosticati cu sindrom hemolitic uremic - care provoaca diaree si probleme renale extrem de grave, insa autoritatile nu au putut confirma pana acum sursa contaminarii. In urma controalelor, s-a stabilit ca nu sunt de vina nici apa plata, nici laptele praf, nici portocalele pe care le-ar fi consumat micutii.

Trei micuti si-au pierdut viata in urma complicatiilor aparute. In prezent, starea de sanatate a copiilor internati la spitalul din Bucuresti este favorabila, cinci dintre acestia - dintre care unul transferat miercuri de la Pitesti la Bucuresti - fiind internati in continuare in cadrul sectiei de nefrologie, cu evolutie din ce in ce mai buna. Un singur copil este internat la terapie intensiva, insa starea acestuia se imbunatateste, anunta Ministerul Sanatatii.

Se cer demisii, medicii anunta proteste

Ministrul Sanatatii, Patriciu Achimas Cadariu, s-a aratat miercuri "foarte nemultumit" de faptul ca "din nou" conducerea spitalului din Pitesti nu a raportat cazul la DSP Arges si a cerut demisia conducerii unitatii medicale sau demiterea acesteia de catre CJ Arges.

Si prefectul de Arges, Cristian Soare, a cerut joi, in cadrul unei conferinte de presa, demisia de onoare a sefilor de la Spitalul de Pediatrie din Pitesti, precum si a conducerii DSP Arges.

Prefectul a invocat reactia tarzie a conducerii spitalului, dar si o criza de comunicare intre DSP si spitale, ceea ce a fost de natura sa induca teama in populatie.

Potrivit Digi 24, insa, medicii din judetul Arges ameninta ca vor iesi in strada, pentru a protesta, daca directorul Spitalului Judetean de Pediatrie va fi demis.

Spitalul functioneaza in subordinea Consiliului Judetean, dar, procedural, CJ nu poate cere demiterea conducerii, poate sa ceara intrunirea Consiliului de Administratie, acesta fiind forul care poate lua, eventual, decizia, prin vot.

Prefectul judetului Arges, Cristian Soare, a declarat joi ca 32 de copii cu scaune diareice sunt internati in spitalele din judet, din care 28 la Spitalul de Pediatrie Pitesti.