Se opreste curentul in mai multe zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu

Astfel, in Bucuresti vor ramane fara curent electric consumatorii de pe strazile Magura Florilor si Varnita (intre orele 9:00 - 15:00), Av. Dumitru Darian nr 1, 3, 5, 8 (9:30 - 15:30), Cremenita, Babadag, Canotajului, Varna si Sinaia (10:30 - 15:30).In judetul Ilfov, curentul electric va fi intrerupt astfel: in localitatea Gradistea (Strada Libertatii intre strada Ghiocel si strada Rozelor si strazi adiacente) in intervalul orar 9:00 - 17:00, in localitatea Clinceni (strazile Drumul Mare, Cuibul cu Dor, Moar cu Noroc, Flori de Tei, Casa Noua, strazi adiacente), intre 9:00 - 17:00, in localitatea Snagov, sat Ghermanesti, Ferma de Oi Vlasia in intervalul 9:00 - 17:00, in localitatea Chiajna (Strada Tineretului, strazile adiacente, Bloc Loc.Chiajna Rezidence) in intervalul 9:00 - 17:00, timp maxim de intrerupere o ora, in localitatea Bragadiru (strazile Diamantului, Safirului, strazi adiacente) intre orele 9:00 - 17:00, in localitatea Pantelimon (strazile Gradinarilor, Iasomiei, Papadiei, Ciocarliei, Sticletelui, Mierlei, Randunicii, Canarului, George Tarnea, La Meri, Dumbravei, Poienitei, Soseaua Cernica intre strada Strandului si Manastirea Cernica si strazi adiacente) in intervalul 9:30 - 17:30, in localitatea Tunari (strada Petre Ispirescu si strazi adiacente) in intervalul 9:30 - 17:30, in localitatea Cernica (strada Decebal de la strada Manastirii pana la strada Codrului, strazile Gabriela Cegolea, Revedere, Floare Albastra, Nufarului si strazi adiacente) in intervalul 9:30 - 17:30, in localitatea Glina, strada Splaiul Unirii langa Centura-remat auto in intervalul 9:30 - 17:30 si in localitatea Buftea (strada Tamasi si strazi adiacente) in intervalul orar 10:00 - 14:00.In judetul Giurgiu, alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta in localitatea Pietrisu (strazile Mare, Giurgiului, Adventistilor, Busuiocului, Trestiei, Portocalului) in intervalul orar 8:00 - 16:00, in Giurgiu (strada Ghizdarului si Frasinului), in intervalul 8:00 - 16:00 si in localitatea Fratesti in intervalul orar 9:00 - 16:00.