Inovațiile care au uimit la Dubai Expo 2020: sisteme de transport futuriste, apă produsă din aer și tehnologii regenerabile. Conceptul propus de România FOTO

Timp de șase luni de zile, Dubai Expo 2020 și-a deschis porțile pentru a prezenta modul în care fiecare stat participant, între care și România, a ales să-și expună proiectele viitoare, care pun accent pe sustentabilitate și pe mai mult verde.

Într-un context epidemiologic foarte bun, fiind plasat în zona verde de către autoritățile sanitare, Dubai și-a vaccinat peste 90% din populație astfel că este considerat unul dintre cele mai sigure state pentru turiști.

Aceștia au început să meargă în număr tot mai mare la Expo 2020 și să nu fie deranjați de faptul că poartă mască și pe stradă și în interiorul spațiului expozițional, plasat în deșert.

Orașul construit în oraș

Doritorii care vor să ajungă pentru a vedea ce înseamnă să construiești un oraș în oraș, au posibilitatea de a primi un bilet gratuit la Expo la simpla achiziție a biletelor de avion prin Fly Dubai.

Spațiul expozițional se întinde pe o suprafață de 438 de hectare și aduce într-un singur loc peste 190 de țări și organizații internaționale.

Experiențele de care vizitatorii au parte sunt captivante, cu ajutorul tehnologiilor folosite de inventatori, universități, oameni de știință cu diverse specializări. Înarmați cu pașapoarte de expoziție, turiștii primesc, de la fiecare țară vizitată, câte o viză, după turul de forță făcut prin pavilioane.

Cum să scoți energie din valurile mării

Germania a început să lucreze la ideea de bază a pavilionului în urmă cu cinci ani. Au decis să transforme spațiul de expoziție într-o adevărată universitate, colaborând cu designeri, experți și instituțiile de învățământ superior din zona tehnică pentru a vedea care idei merită promovate.

Atunci când pășesc pe ușa pavilionului, vizitatorii primesc un card pe care le este menționat numele și cu ajutorul cărora pot răspunde la câteva întrebări care se regăsesc pe ecrane. "Vă doriți un viitor mai verde, bazat pe energii regenerabile?", e doar una dintre întrebă.

Pentru a-și putea pune în evidență țara și pentru a promova cât mai bine ideile universităților și ale companiilor cu focus pe inovație, echipa de organizare a făcut o mapare a tuturor tehnologiilor noi la care universitățile nemțești lucrează.

Spre exemplu, au venit la Expo Dubai 2020 cu prototipuri ale unor echipamente cu ajutorul cărora în viitor, valurile mării vor putea produce energie. La finalul vizitei, turiștii care au ales aceleași răspunsuri au parte de o experiență de neuitat, care demonstrează că, indiferent de cultură și de țara din care provenim, oamenii cu aceleași valori reușesc să producă o schimbare în bine a planetei în care trăim.

Capsula într-un minut din Dubai în Abu Dabhi

Mai departe, în pavilionul Spaniei este prezentat, în premieră, un nou sistem de transport futurist. Este vorba de o capsulă magnetică, ZelerosZ01, care levitează și cu ajutorul căruia se va putea ajunge în doar un minut de la Dubai la Abu Dahbi.

Inventatorii susțin că hiperloop-ul, momentan sub formă de prototip, va circula cu o viteză de peste 1.000 de kilometri pe oră. Prototipul are o lungime de șase metri și poate fi vizitat în pavilionul spaniol.

Cehia vrea să producă apă din aer

Cehia vine cu o altă invenție care îi atrage pe turiști ca un magnet. Oamenii de știință au lucrat la un prototip cu ajutorul căruia vor să producă apă din aer.

Scopul invenției este să vină în sprecial în sprijinul țărilor care au nevoie de apă, tehnologia fiind utilă inclusiv în deșert. În pavilionul ceh se află și cea mai mare sculptură din sticlă din prezent dar și alte invenții, bazate pe inteligență artificială.

Ce prezintă România la Expo Dubai 2020

Apa este și elementul central folosit de România la Expo Dubai 2020. New Nature este conceptul la care s-a ajuns în urma unui concurs internațional la care au luat parte mai multe case de arhitectură care au venit cu propuneri.

Pavilionul este unul interactiv și ilustrează simbolic operele unor creatori români din domeniile artistic și al cercetării științifice, precum Constantin Brâncuși, George Enescu, Grigore Antipa și Nicholas Georgescu-Roegen.

Vizitatorii pot degusta mai multe ape minerale românești, la barul H2R0 și pot lucra, alături de un meșteșugar, la diverse produse de piele ori alte materiale reciclate.

Vizitatorii Expo 2020 au posibilitatea de a experimenta, pe alese, și mâncăruri de la cele mai diverse. De pildă, mai multe lanțuri de mâncăruri cu specific african au creat un întreg pavilion, unde turiștii au posibilitatea să deguste, pe alese, ceea ce își doresc, după o zi obositoare de expo - de la fructe de mare, la vită sau prajituri dintre cele mai fine, toate se regăsesc într-un pavilion culinar, care face furori.

Pavilionul mobilității - o experiență senzorială

Mobilitatea este unul dintre cei trei piloni ai Expo Dubai 2020. Iar la pavilionul creat de Emiratele Unite Arabe (UAE) pentru a arăta viitorul mobilității au colaborat cele mai mari studiouri de design pentru a crea conceptul de viitor.

Roboței, digitalizare, o lume plină de informație, sunt doar câteva elemente care fac trecerea de la istoria UAE la prezent și la viitor. Pavilionul arată progresul umanității și modul în care globalizarea a contribuit la lumea de azi. O experiență în care tehnologiile de ultimă oră sunt la tot pasul.

Despre Expo 2020

Expo Dubai 2020 poate fi vizitată până în luna martie anul viitor. Expozița trebuia să se deschidă iniţial anul trecut dar din motive de pandemie a fost amânată.

Sub sloganul "Connecting Minds and Creating the Future", este prima expoziţie mondială din Orientul Mijlociu şi cel mai mare eveniment global de la începutul pandemiei de COVID-19.

