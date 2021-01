Cum rationaliza Ceausescu gazele, caldura si lumina. Ministrul de Interne Tudor Postelnicu le interzicea militienilor sa foloseasca resourile in unitatile de lucru

Decretele lui Nicolae Ceausescu

Militienii nu aveau voie sa foloseasca resouri electrice in unitatile de lucru

Interzis consumul de energie electrica in afara programului de lucru

Scoaterea din functiune a utilajelor pentru "economie"

Cluburile sportive nu vor desfasura activitati cu consum de energie electrica

Cotele alocate nu se depasesc!

Utecistii, sindicatele si membrii PCR, implicati in "inlaturarea hotarata a oricaror forme de risipa"

Inainte de 1989, energia electrica si gazul erau taiate "politic", in vreme ce, in prezent, un arc peste timp, problemele sunt cauzate de coruptie si proasta gestionare. Toate administratiile locale care s-au perindat in trei decenii nu au reusit sa rezolve aceste probleme, invocand drept justificare - instalatii proaste, mosternirea si alte motive din acest registru.Pe vremea lui Ceausescu, energia electrica si caldura erau "rationalizate". Un dosar aflat la CNSAS pastreaza un document din 1988 - "Secret de serviciu" al Ministerului de Interne, aprobat de ministrul de atunci - Tudor Postelnicu, privind "asigurarea productiei de energie , folosirea rationala a energiei electrice, termice si a gazelor naturale si regimul unitatilor pe perioada de iarna 1988 - 1989". Era ultima iarna dinaintea de caderea regimului comunist.Programul de masuri se baza pe Hotararea Comitetului Politic Executiv al CC al PCR din octombrie 1988, precum si pe Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania din 12 octombrie 1988, "elaborate in spiritul indicatiilor si orientarilor Secretatului general al partidului, Presedintele Repubilcii, tovarasul Nicolae Ceausescu ", masurile adoptate aveau "putere de lege". Scopul era "folosirea rationala a energiei electrice, termice si gazelor naturale si regimul de lucru al unitatilor economice si sociale pe perioada de iarna 1988 - 1989".Decretul nr. 272 din 1987 privea "unele masuri pentru rationalizarea consumului de gaze naturale si energie electrica, stabilea cotele lunare de consum energie electrica, termica si gaze naturale". Temperaturile in casele romanilor erau intre 5 - 12 grade, apa calda este livrata rar, doar doua ore pe zi, atunci cand se ajungea la robinete. Din cauza lipsei presiunii, apa calda nu ajungea la etajele superioare ale blocurilor comuniste. Lumina se intrerupea zilnic, cel putin o ora, seara, dar si in timpul zilei, fara un program prestabilit.In 1988, Decretul nr. 315 din 13 octombrie stabilea la Articolul 9 ca "cetatenii sint obligati sa gospodareasca cu maximum de grija energia electrica, termica si gazele naturale si sa elimine orice forma de risipa a acestora, sa se incadreze in nivelurile de consum normate si sa ia masuri stricte pentru a realiza economii din cantitatile stabilite. Consiliile populare municipale, orasenesti si comunele vor intocmi programe pe fiecare localitate pentru livrarea caldurii si apei calde menajere, conform anexei la prezentul decret".Documentul din arhiva CNSAS aprobat de ministrul de Interne Tudor Postelnicu stabilea masurile de luat pentru unitatile ministerului, penitenciare, dar si pentru intreprinderi si fabrici, restaurante sau unitati cultural-artistice, cluburi sportive. Astfel ca, se prevedea ca "toate unitatile Ministerului de Interne vor lua masuri ferme pentru reducerea consumului de energie electrica si incadrarea stricta in cotele aprobate, care vor fi considerate ca maxime. Totodata, se va asigura incadrarea in puteriile medii zilnice aprobate si cele maxime admise, pentru orele de varf de sarcina".Mai mult, militienii nu aveau voie sa foloseasca resouri electrice pentru a se incalzi la lucru. "Se interzice utilizarea aparatelor de incalzit, radiatoare, resouri si alte mijloace improvizate in incinta unitatilor, a punctelor de lucru si alte locuri de munca, de catre personalul Ministerului de Interne"."Rationalizarea" folosirii energiei electrice, termice si a gazelor naturale prevedea masuri foarte clare si punctuale. Ca de exemplu, era interzis consumul de energie electrica in afara programului de lucru "cu exceptia iluminatului de paza, acolo unde e prevazut de catre organele competente". Era prevazuta scoaterea din functiune a "utilajelor si liniior tehnologice energointensive, productia urmand a fi transferata pe alte capacitati de productie, asigurand incarcarea la capacitatea maxima a acestora".Mai mult, se prevedea scoaterea din functiune a utilajelor de la intreprinderi si fabrici, precum, spre exemplu, Intreprinderea de Metale Rare, precum Exploatarea Miniera Bihor, Sectia II Tulghes, sau Sectia V Alba Iulia, instalatiile de la Galeria 15 Valea Gerosu. De asemenea, unitatile din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor trebuia sa scoata din functiune diferite utilaje din cadrul unor fabrici si intreprinderi unde aveau unitati de lucru, pentru a nu face "risipa". Fabrica de Mobila Gerla - "un strung paralel, 1 electrocompresor, 1 cazan de abur, 1 masina de slefuit cu banda si un fierastrau circular", la fel si in cadrul Intreprinderii de Impletituri Poarta Alba - "1 presa hidraulica, o presa de indoit tabla, o foarfeca ghilotina, 1 electrocompresor si o presa de 15 to", Intreprinderea de Incaltaminte Craiova, Intrerinderea de Confectii si Covoare Targusor, "80 de masini de cusut". Lista unitatilor este vasta, si arata meticulozitatea regimului in a face economie din orice se putea. Lista unitatilor este vasta, si arata meticulozitatea regimului in a face economie din orice se putea.Se arata in document ca "intreprinderile si unitatile productive care lucreaza in unul sau doua schimburi vor organiza programul de lucru, de regula, in schimburile I si II, astfel incat sa se asigure un consum echilibrat pe perioada celor 24 de ore ale zilei, conform programului stabilit de lege". Rationalizarea era prevazuta atat pentru unitati militare precum UM 0350 Bucuresti , dar si pentru unitatile cultural-artistice care "isi vor organiza in asa fel programul incat sa reduca consumul de energie intre orele 17,00 - 23,00, iar cluburile sportive nu vor desfasura in aceasta perioada activitati care necesita cosum mare de energie electrica".Documentul traseaza sarcinii de control care revin unitatilor, si anume "comandantii (sefii) unitatilor centrale si teritoriale, cu sprjinul organelor si organizatiilor de partide, vor urmari zilnic consumurile de energie electrica, termica si gaze naturale si vor organiza analize ori de cate ori situatia impune pentru respectarea cotelor alocate, stabilind masuri concrete de recuperare, in cazul in care se vor inregistra depasiri ale acestora. Nu se admite sub nicio forma, incalcarea programului de folosire a energiei electrice, termice si gazelor naturale stabilit pentru fiecare unitate, orice abatere atragand dupa sine masuri disciplinare impotriva vinovatilor, precum si sistarea frunizarii acestora".In aceasta "supraveghere" a rationalizarii folosirii energiei electrice, termice si a gazelor naturale, organzaitiile de partid, UTC (Uniunea Tineretului Comunist) si sindicatele din toate unitatile "vor organiza dezbateri concrete in adunari deschise, asupra modului cum se desfasoara activitatile multiple de economisire a energiei electrice si gazelor naturale stabilind masuri organizatorice adecvate pentru determinarea tuturor comunistilor, utecistilor si membrilor de sindicat de a-si aduce contributie sporita la incadrarea consumului energetic in limita cotelor alocate si inalturarea hotarata a oricaror forme de risipa".In laborioasa actiunii a reducerii "risipei", erau implicate si gazeta "In slujba patriei" si revista "Pentru patrie", precum si alte "gazete de arma, care vor actiona pentru sprijiinirea aducerii la indeplinere a tuturor masurilor de economisire a energiei electrice si termice si a gazelor naturale, precum si eliminarea oricaror forme de risipa". Documentul, trimis si aprobat de ministrul de Interne la aceea vreme Tudor Postelnicu, este semnat de colonelul Maritescu Ion-Mihai, seful Comandamentului Serviciilor si Inzestrarii, precum si de colonelul Eremia Nicolae, seful Serviciului Independent Special.