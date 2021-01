Scrisoarea interceptata de Securitate. Urarea emotionanta a fiicei catre tatal ei: "Sa fie unt la kilogram si paine de 15 feluri!"

Sa fie in magazin unt la kilogram, toate fructele exotice, sa poti calatori in straintate

Corespondenta privata nu era privata pentru Securitate

Caloriferele bocna, lumina se lua in fiecare seara

Cozile pe 3-4 randuri, cu noaptea-n cap

Ceausescu a rationalizat consumul de alimente prin Decretul din 19 decembrie 1980

Cartele de ulei si zahar, o data pe luna

Erau teribilii ani '80 in care Ceausescu rationalizeaza totul si isi supune propriul popor la un trai de subzistenta.Nota Securitatii dateaza din 11 decembrie 1986 si se afla intr-un fond documentar al CNSAS, dosar nr. 13.365, vol. 10, f.247. Georgiana era studenta la Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca si ii trimite tatalui ei, care locuia in Brasov, o scrisoare inaintea sarbatorilor de iarna. Securitatea considera ca era necesara intocmirea unei note in care este reprodusa lista si "Urarile de Anul Nou" ale acesteia, precum "sa se mareasca pensiile", "painea sa nu fie pe cartela, sa fie de 15 feluri de paine, chifle, cornuri, batoane, la alegere".Studenta ii scrie tatalui ei ca si-ar dori ca untul sa fie la "kilogram, smantana - 3 feluri la alegere, 15 feluri de branzeturi, peste de la 5 lei kg la 15 lei, zaharul sa fie de 11 feluri, 17 soiuri de prune si struguri, ananas crud si la compot, roscoave, rodii, banane si alte fructe din Sumatra, Jawa, Hawai". In scrisoarea cu dorinte, studenta interceptata de Securitate, mai scrie si ca "elevii, studentii, bolnavii si batranii sa aiba 50% reducere pe calea ferata de Craciun Paste si vacanta mare".Cat priveste calatoriile in strainatate, care erau dificil de realizat inainte de 1989, studenta scrie in scrisoare ca ar trebui "cate un drum obligatoriu pentru fiecare cetatean in strainatate odata pe an (cine vrea poate sa se plimbe si un an fara intrerupere), razboi sa nu mai fie, granitele toate de pe glob sa se desfiinteze".Astazi, o astfel de scrisoare pare ireala si naiva. Securitatea urmarea corespondenta privata a persoanelor si intocmea note informative legate de "starea de spirit". Supravegherea totala a populatiei si a starii de spirit presupunea tocmai acest control generalizat si luarea de masuri acolo unde se considera ca lucrurile pot evolua. Scrisoarea studentei ofera de fapt o privire care descria anormalitatea in care traiau romanii.Securitatea cunostea conditiile precare in care traia populatia, pe de alta parte romanii stiau ca a vorbi si a critica regimul era periculos. Securitatea supraveghea vigilenta "starea de spirit" a populatiei si destructurau orice intentie de organizare impotriva regimului. Vorbim despre teribilii ani 80 in care saracia era generalizata, dar si frica de Securitate.Sunt anii in care temperaturile din apartamentele Patriei sunt intre 5 - 12 grade. Caloriferele in apartamentele Romaniei erau bocna. Apa calda era livrata aproximativ 2 ore pe zi. Neavand presiune, ajungea cu greu la etajele superioare. In fiecare seara, cel putin o ora, lumina era intrerupta. Din ianuarie 1982, s-a limitat distribuirea energiei electrice catre populatie. Consumatorii casnici nu erau anuntati. Cetatenii patriei erau indemnati sa economiseasca la sange prin scoaterea din priza, pe timpul iernii, a frigiderelor si neutilizarea masinilor de spalat. Ascensoarele erau scoase din functiune pentru economie. De asemenea, benzina era rationalizata. Programul de la TVR se limita la doua ore pe zi.Magazinele erau mai tot timpul goale. Nu se gaseau produse din carne, oua, produse lactate, nici fructe de import, cafea sau ciocolata. Cand se facea aprovizioanare cu astfel de produse, cozile erau nelipsite pe cate trei-patru randuri. Oameni se puneau la cozi inca de noaptea si stateau acolo ore intregi. Pentru a-si asigura mesele pentru Sarbatori, romani stateau la cozi cu mult timp inainte, faceau provizii. Daca nu aveau carne, romanii faceau sarmale cu salam sau ciuperci. Cacao se gasea greu, dulciurile populare erau salamul de biscuti pentru ca nu necesita multa cacao si nici oua.Rationalizarea consumului de alimente a devenit decret de lege care a fost promulgat de Nicolae Ceausescu pe 19 decembrie 1980 - "Legea pentru constituirea, repartizarea si folosirea pe judete a resurselor pentru aprovizionarea populatiei". Decretul stabilea rationalizarea consumului de alimente in functie de judet. Cartelele la zahar si ulei erau diferentiate pe categorii de populatie. Cei de la oras primeau ratii mai mari. Ceausescu urmarea sa reduca alimentatia romanilor la limita supravietuirii. Mai mult, dupa acest decret a urmat programul stiintific. Si anume, in 1982 a fost inventat "Programul de alimentatie stiintifica a populatiei".Necesarul de calorii, ratiile de mancare si inclusiv standardele de greutate ale romanilor erau stabilite prin program, si anume se considera ca romanii pot trai cu 2.700-2.800 de calorii pe zi. Aceasta se traduce in: 60-70 de kilograme de carne si produse din carne, 8-10 kilograme de peste si produse din peste, 210-230 litri de lapte sau produse din lapte, 260-280 de oua, 16 kilograme de grasimi, ulei, margarina, 170-180 de kilograme de legume, 70-90 de kilograme de cartofi, 304 kilograme de legume boabe, 65-95 kilograme de produse din fructe, 22-26 de kilograme de zahar, pe an.Cartele de ulei si zahar se dadeau o data pe luna, ratia fiind de un kilogram. In felul acesta, prin cartele, comunistii controlau portiile. Regimul de cartele presupunea ca fiecare familie sa fie arondata unui magazin din cartierul unde avea domiciliul. Erau necesare buletinul si cartea de imobil pentru a dovedi ca locuieste in zona magazinului arondat.