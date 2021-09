Ministrul Energiei estimează că majorarea preţurilor la energie şi gaze se va opri iar tarifele vor scădea anul viitor

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune că a vorbit la nivelul Consiliul de Miniştri UE ai Energiei despre problema scumpirilor din sectorul energetic şi a ridicat problema inclusiv comisarului pe Energie, Kadri Simson, şi, cel mai probabil, fiecare stat membru va trebui să respecte un principiu sau un set de principii pe care Comisia le va reitera în zilele următoare.

În cadrul Comisiei parlamentare privitoare la studierea cauzelor creşterii preţurilor la gaze şi energie electrică, ministrul a explicat motivele reale care stau la baza acestor măriri de preţuri, context în care a expus soluţiile de protejare a consumatorilor pe perioada sezonului rece.

"Eu cred că această majoare se va calma şi va da înapoi. Am şi explicat de ce, de unde am văzut că va da înapoi în anul viitor: văzând preţurile de pe bursă cum se tranzacţionează începând cu iarna viitoare. Şi cred în continuare că este un joc făcut de către Federaţia Rusă, de către Gazprom, pentru a operaţionaliza mai repede Nord Stream 2", a spus Virgil Popescu, la finalul comisiei parlamentare de anchetă.

Ministrul a avut discuţii pe marginea acestor scumpiri şi cu oficialii Comisiei Europene.

"Am vorbit la Consiliul de Miniştri, toţi miniştrii între noi am vorbit şi formal şi informal, am ridicat acest aspect, era de faţă comisara pe Energie, Kadri Simson, dânsei i-am ridicat această problemă. Eu cred că fiecare stat membru - şi cred că acolo se va ajunge - va trebui să respecte un principiu pe care probabil Comisia îl va reitera în zilele următoare - sau un set de principii pe care trebuie să le respecte când aplică politicile de ajutor în această perioadă. Este adevărat, comisara ne-a spus cam la toţi: Aveţi certificate de CO2 în ţară, aveţi un buget făcut pe certificate de CO2, priviţi partea plină a paharului, acesta a crescut, puteţi folosi banii de acolo sau din alte surse ca să puteţi ajuta cetăţenii. Deci surse de finanţare avem la nivelul bugetului de stat şi certificate de CO2 şi dividendele suplimentare şi impozitul pe venitul din gaze. Evident că ar fi mai uşor pentru orice stat să găsim o sursă europeană, să nu ne folosim de sursele noastre, dar eu nu cred sincer că se va ajunge la o schemă la nivel european care să fie aplicate. Pentru România, ar fi foarte bine, inclusiv o definire a consumatorului vulnerabil european, pentru că la nivel de medie a veniturilor am urca mult", a spus Virgil Popescu.

Guvernul are în plan compensarea facturilor la energie pentru 13 milioane de români, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, şi lucrează la o măsură de ajutor şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Este vorba de 5,172 de gospodării dintr-un total de 8 milioane. Dacă numărul este înmulţit cu 2,5 persoane care locuiesc într-o locuinţă, asta înseamnă 13 milioane de români, explică ministrul.

"Vorbim de consumatori la energei electrică care consumă între 30 kWh şi 200 de kWh lunar şi vorbim practic de 65% din populaţia României, punctele de alimentare din gospodăriile din România. La gaze naturale, vorbim între 100 şi 1.200 de metri cubi anual. Acolo putem să vorbim de la garsoniere până la locuinţe de 120 mp. Am plecat de la premisa că un consum mediu înseamnă, de regulă, un venit mediu. Pentru că dacă ne apucam să trimitem 13 milioane sau 5 milioane de familii să îşi aducă adeverinţa de venit, nu punem degeaba oamenii pe drumuri şi nu ne batem joc de români. De aceea am mers pe consum mediu şi mergând pe consum mediu, care de regulă este cu venit mediu, am ajuns la aceste tranşe de consum lunare. La gaze naturale sunt anuale", a spus ministrul Energiei.

Dacă un consumator depăşeşte acest consum mediu, după cinci luni se trage o linie şi se va face o regularizare.

"Vrem să dăm drumul cât mai repede la acest lucru, vrem să fie cât mai simplu, să nu punem niciun om pe drumuri, să nici nu plimbăm oamenii pe la diverse autorităţi şi nici banii între diverse autorităţi, iar discountul, subvenţia, compensarea să fie direct în factură, iar furnizorul să o recupereze prin deducere din taxele şi impozitele pe care le plăteşte. Nu veţi face nimic, în factura care vă vine la sfârşitul lunii, dacă vă încadraţi în acel consum - şi acolo va trebui consumatorul să ăşi gestioneze cât de cât consumul lunar - va veni factura automat. Deci practic nu va trebui să faceţi nimic", a adăugat Virgil Popescu.

