Alerta de rujeola la Cluj. Au fost inregistrate 11 cazuri noi, in ultimele doua saptamanai

Potrivit unui raport al Institutului National de Sanatate Publica, in perioada 6 - 17 iulie, au fost raportate inca 12 cazuri nou confirmate in doua judete, unul in Satu Mare, 11 in Cluj.Cele mai multe cazuri de infectii cu rujeola, 6.718, s-au confirmat la copii din grupa de varsta de 1-4 ani."Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din patru persoane care fac rujeola una are nevoie de spitalizare.Pentru unui din 1.000 de bolnavi de rujeola (pojar), boala este mortala.Vaccinul impotriva rujeolei (pojarului) protejeaza copiii impotriva acestei boli.In Romania noua din zece parinti isi vaccineaza copiii", se arata intr-o informare postata pe site-ul INSP.Boala se transmite pe calea aerului, prin tuse sau stranut.Principalele simptome ale rujeolei apar la aproximativ doua saptamani dupa ce copilul a fost infectat.Ptrivit Agerpres , anul 2019 a fost marcat de o revenire puternica a unor boli precum rujeola, poliomielita sau ciuma in mai multe parti ale lumii, insa de departe cea mai fulminanta replica a apartinut rujeolei, in special in Europa, unde boala si-a facut din noua aparitia in patru tari de pe acest continent, unde era considerata eliminata.