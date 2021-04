Drama a doi pacienti scosi din spitalul Foisor, in miez de noapte: "Am fost evacuat cu perfuzia dupa mine"

. Barbatul sustine ca a fost operat joi, 8 aprilie la ora 10.00, pentru o afectiune la umarul drept.Dupa interventia chirurgicala, povesteste omul, a avut nevoie de calmante puternice care nu au cedat nici dupa "doua injectii cu morfina", povesteste Dumitru Baditia pe pagina sa de Facebook. Acesta sustine ca, inca sub influenta calmantelor si cu perfuzia in mana, a fost ajutat de catre o asistenta sa se imbrace pentru a parasi spitalul . A plecat din spitalul "Foisor" fara alt tratament, doar cu o reteta care ii permite sa-si cumpere singur analgezice. Barbatul este nemultumit pentru faptul ca nu se mai poate duce nici macar la control la medicul care l-a operat."Am trait ca s-o vad si pe asta la 74 ani!Absurditatea kafkiana a palit in fata ordinelor date de Vlad Voiculescu Am fost operat joi 08 apr.2021 ora 10, la spitalul Foisor de catre medicul ortoped Serban Dragosloveanu, caruia ii aduc multumiri, la umarul drept unde mi s-a implantat in os o ancora de care au fost cusuti muschii rupti. Am fost transferat la terapia intensiva unde am fost ingrijit impecabil cu perfuzii permanente, cu saruri si calmante, mai ales dupa ora 17 cand durerile crunte nu au cedat nici cu doua injectii cu morfina. A trecut greu noaptea cu alte calmante urmand sa mi se faca dupa ora 8 alta injectie cu morfina.Dar adio, A VENT CUTREMURUL PRODUS DE MARELE MIC, VLAD VOICULESCU si am fost evacuat cu perfuzia dupa mine in salon unde ma astepta biletul de iesire.Asistenta a intrerupt perfuzia si asa, ametit, suportand dureri puternice, am fost imbracat si evacuat din spital Nici acum nu pot realiza fazele absurde prin care am trecut. Nu mi s-au dat medicamente de ameliorarea durerii ci doar o reteta de 10 pastile de Aflamil.Ii inteleg pe medici si alte cadre medicale ca au executat ordine,, de sus" incalcand totalmente drepturile pacientului la tratament complet.Fac apel catre guvernanti sa lase medicii, specializati cu greu, sa-si exercite profesia!Vreau sa fiu tratat in continuare de medicul specialist Serban Dragosloveanu!", scrie Dumitru Badita de Facebook.Un alt pacient care era internat la Foisor in noapte evacuarii are 28 de ani si avea nevoie urgent de o operatie la picior. Tanarul a suferit un accident in primele zile ale anului si de atunci se afla in concediu medical. Dupa sase luni, cat a stat cu piciorul imobilizat, urma o interventie chirurgicala programata in data de 9 aprilie. In loc sa fie anuntat ca trebuie sa se pregateasca sa intre in blocul operator, Ionut Duta a aflat ca trebuie sa paraseasca spitalul si sa se chinuie in continuare."Vineri pe 9 aprilie, ne-a anuntat ca nu se mai opereaza si ca se face spital de COVID", spune Ionut Duta. Tanarul a povestit pentru ziare.com ca a fost sunat sambata 10 aprilie de catre un "secretar" din Ministerul Santatii care l-a intrebat ce poate face pentru el. Desi Ionut a solicitat sa i se gaseasca cat mai repede un spital unde sa-si poate face operatia la picior, pana marti 13 aprilie nu a mai primit nicio veste de la autoritati."M-a sunat un secretar sambata pe 10 aprile. In primul rand si-a cerut scuze, dupa acea m-a intrebat daca am nevoie de ceva, cum poate sa ma ajute. Mi-a spus ca incearca sa gaseasca o solutie sa pot sa ma operez. Dar deocamdata nimic. Nu m-a mai sunat inapoi. Acum mai am cate o durere, ma mai dau cu cate o alifie, cu un analgesic, dar nu pot sa merg la serviciu pentru ca lucrez in constructii", a explicat Ionut Duta.Tanarul sustine ca a incercat sa-si gaseasca singur un alt spital unde sa-si rezolve problema medicala, dar la Spitalul de Ortopedie din Azuga nu a raspuns nimeni, iar in alta parte costurile interventiei chirurgicale sunt foarte mari, peste 10.000 de lei, bani pe care nu ii are."La Foisor era singurul loc unde puteam sa termin cu chestia aceasta. Eu nu-mi permit sa dau o suma atat de mare, o operatie de genul acesta este 12.000 de lei. Fara opreatie nu pot sa ma intorc la munca, nu pot sa fac ce faceam inainte. Eu lucram in constructii, nu stau la birou, lucrez la inaltime. Am zis sa mai astept sa treaca si luna aceasta poate se mai schimba ceva la Foisor", este singura speranta care i-a mai ramas lui Ionut, care inca asteapta ajutorul promis de "secretarul" care l-a contactat telefonic imediat dupa ce a fost scos afara din spital.Vineri 9 aprilie peste o suta de pacienti internati la Spitalul de Ortopedie "Foisor" din Bucuresti au fost evacuati de urgenta, in toiul noptii, pentru a elibera paturile, inclusiv pe cele de la ATI, necesare bolnavilor de COVID-19. Dintre blonavii de la Foisor, 25 erau programati pentru interventii chirurgicale, iar 67 erau pacienti deja operati.