Medicul Emilian Imbri: Experienta cu spitalele modulare, lamentabila! Nu exista scuza pentru ce s-a intamplat la Spitalul Foisor

"Sectia exterioara a Spitalului Victor Babes, o sectie exterioara, a fost amenajata de catre Primaria Bucurestiului si fost deschisa in momentul in care numarul pacientilor a crescut atat de mult incat nu mai erau locuri in spitale si nu cand aveam foarte multe cazuri, cazuri asimptomatice, erau bolnavi cu simptomatologie usoara, care nu aveau nevoie de un abord cu oxigen si care erau mai mult in observatie, in vederea urmaririi zilnice, pentru ca atunci cand se decompenseaza sa poata fi transportati in spitalul Babes.Sectia functiona cu 100 de paturi, ar fi putut fi extinsa pana la 350 de paturi, daca situatia o cerea. Niciun bolnav nu ajungea direct in sectia externa, ei erau adusi cu salvarile de catre ISU sau Ambulanta Bucuresti , erau evaluati de catre medicii din Spitalul Babes si, in functie de simptomatologie, se hotara cine merge la Pipera, nu se putea risca de a duce acolo un pacient care se putea decompensa intr-o zi sau chiar mai repede. Pentru cei care aveau nevoie de oxigen rapid, ca sa poata fi transferati, oxigenul era asigurat de buteliile de oxigen care erau in numar mic, dar asigurau urgenta si necesarul", a explicat dr. Imbri.Medicul Emilian Imbri, despre posibilitatea de a exista paturi cu oxigen la spitalul modular de la Pipera: "Ar fi fost posibil daca ar fi existat bani pentru aceste transformari, s-au facut studii in acest sens inca din luna noiembrie a anului trecut. Experienta cu spitalele modulare, lamentabila""Ar fi fost posibil daca ar fi existat bani pentru aceste transformari. S-au facut studii inca din noiembrie si decembrie anul trecut, Primaria a venit cu echipele de specialisti ca sa evalueze situatia, si s-a hotarat ca ar fi necesar de instalat un stocator de oxigen de cattre Linde gaz, si toata instalatia respectiva sa fie la fiecare pat, si s-a luat in calcul chiar deschiderea unei sectii de terapie intensiva, insa experienta lamentabila in ceea ce inseamna terapie intensiva in zone modulare, ceea ce se intampla la Letcani si in alte zone din tara, a dus la o decizie inteleapta in a renunta la a mai deschide acolo o sectie de terapie intensiva, si a incerca sa extindem sectia de terapie intensiva in Spitalul Babes, lucru care s-a si aprobat de Consiliul Primariei Capitalei, doar ca, la sfarsit de an, lipsa banilor, bugetul care urma sa vina si sa fie aprobat a determinat intarzierea acestor actiuni.Ca atare, la Pipera, in ianuarie, avand in vedere ca numarul de bolnavi a inceput sa scada, acolo practic nu mai aveam niciun bolnav, iar in spitalul Babes aveam peste 200 de paturi libere, se ajunsese si la un astfel de fenomen greu de crezut, dar este real, s-a hotarat ca este inutil sa mai tinem deschisa o sectie in contextul respectiv, in care se platea tot ceea ce trebuia platit, cu deseuri menajere, cu caldura, cu intretinere , cu paza, si atunci personalul a fost retras in Spitalul Babes, sectia ramanand functionala dar urmand a se face acolo amenajarile despre care am vorbit", a explicat pentru News.ro fostul manager al Spitalului "Victor Babes".Dr. Emilian Imbri, despre modul in care au fost evacuati noaptea trecuta pacientii de la Spitalul Foisor : "Planul trebuia anuntat din timp spitalelor care urmau sa fie transformate in spitale Covid. Alegerea Spitalului Foisor nu a fost una lipsita de temei, aici operatiile sunt facute cu programare. Manevrele de evacuare trebuiau lasate pentru a doua zi""In afara ca totul a fost hotarat in pripa, nu exista scuza pentru ce s-a intamplat acolo, totul a fost hotarat in pripa si pe negociere, nu exista termen de negociere intr-o situatie atat de proasta in care suntem acum, am spus ca vom ajunge in foarte scurt timp ca si alte spitale sa fie transformate in spitale Covid, pentru ca numarul de bolnavi este din ce in ce mai mare si practic nu ai unde sa-i primesti si cum sa-i ingrijesti. Nu suntem in situatia Italiei, de a muri oamenii pe strazi , tocmai din acest motiv exista un plan, sper ca exista acest plan care trebuia anuntat din timp spitalelor care urmau sa fie transformate in spitale Covid.Este adevarat ca alegerea Spitalului Foisor nu a fost o alegere lipsita de temei, este un spital monodisciplinar, un spital in care operatiile sunt facute cu programare, in care urgentele pot fi temperate si pot fi operate in spitalele de urgenta unde exista ortopedie. Eu cred ca exista inca spitale care vor urma aceasta cale, oficialii nu au de intors in momentul de fata.Trebuiau sistate manevrele respective de evacuare si lasate pe a doua zi, cu orice risc. Iata ce s-a intamplat, si senzatia este ca dam la o parte o anumita categorie de bolnavi in favoarea celorlalti, in momentul de fata asta este situatia si asa va trebui sa fie, pentru ca bolnavii de acolo erau o parte operati, nu prezentau risc vital, o parte erau in asteptarea operatiilor, practic nu a fost o masura care sa puna in pericol viata bolnavilor, in schimb, a fost o masura care determina niste traume psihice in cazul bolnavilor care au fost transferati astfel. A fost o greseala ca a fost permis transportul acestor bolnavi cu masini proprii, nu puteau sa se miste, erau imobilizati datorita operatiilor facute cu putin timp inainte, trebuiau toti dusi cu salvarile, salvarile trebuiau sa intre pe rand in curtea spitalului si nu sa se faca spectacolul acela oribil, cu scos bolnavii din curtea spitalului, noaptea, pe targi, inconjurati bolnavii de protestatarii care erau toti cu tigarile in mana daca ati observat, si se fugareau unii pe altii pe acolo, in ideea in care reusesc sa transforme aceasta treaba intr-un spectacol si mai groaznic", a declarat dr Emilian Imbri pentru News.ro.