Continua evacuarea la Spitalul Foisor. Opt pacienti mai trebuia transferati sambata dimineata

Conform protocoalelor, urmeaza sa fie validate si pregatite circuitele de spital in format COVID.De asemenea, vor fi organizate filtrele pentru pacienti si va fi instruit personalul, vor fi organizate turele.Urmeaza primirea si monitorizarea pacientilor COVID, care sunt asteptati in cursul zilei de sambata.Potrivit Ministerului Sanatatii , in Spitalul de Ortopedie Foisor erau internati, in momentul deciziei de a-l transforma in spital COVID, un numar de 105 pacienti. 13 dintre acestia au fost transferati cu ambulante SMURD si SABIF: 1 la Elias, 4 la Floreasca, 5 la Universitar, 1 la Bagdasar, 1 la SJU Buzau, 1 cu ambulanta la domiciliu in Galati. Dintre ceilalti 92 pacienti, 25 erau programati pt interventii chirurgicale iar 67 erau pacienti deja operati, care urmau sa fie externati la domiciliu.Decizia transformarii Spitalului Foisor in spital COVID a fost solutia identificata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta si avizata de Ministerul Sanatatii in cursul zilei de vineri, pentru ca avea 26 de locuri la ATI, 6 medici si doar 3 pacienti, iar sarcina transferarii celor internati revine DSU, precizeaza Ministerul Sanatatii referindu-se la "situatia regretabila" creata la Spitalul Foisor.Conform MS, desi spitalul fusese informat inca de dimineata despre transformarea in COVID, la ora 11:00, managerul inca nu intocmise documentele necesare eliberarii avizului temporar. "Modul cum a decurs evacuarea este regretabil si ne-am dori ca aceste imagini sa nu mai fie vreodata repetate", subliniaza reprezentantii ministerului, adaugand ca va fi solicitata o analiza amanuntita a cauzelor pentru situatia creata si pentru modul in care s-a desfasurat interventia pentru evacuarea pacientilor.