Un important lider PNL a anuntat ca va cere premierului demiterea ministrului Vlad Voiculescu: "Circul si bataia de joc la adresa pacientilor de la Spitalul Foisor a umplut paharul"

Autor: Iulia Vlaicu
Sambata, 10 Aprilie 2021, ora 11:31
5444 citiri
Un important lider PNL a anuntat ca va cere premierului demiterea ministrului Vlad Voiculescu: "Circul si bataia de joc la adresa pacientilor de la Spitalul Foisor a umplut paharul"
Se cere demiterea ministrului Sanatatii dupa evacuarea spitalului Foisor

Vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a anuntat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca va solicita premierului Florin Citu, in sedinta Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu.

"In calitate de vicepresedinte al Partidului National Liberal, voi solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic National, DEMITEREA de urgenta a ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu.

Tot circul, balbaiala si bataia de joc la adresa pacientilor de la Spitalul Foisor a umplut paharul. Pacientii cu diferite boli nu mai pot fi ignorati si dati la o parte in detrimentul pacientilor infectati cu COVID.

Chiar daca managementul Spitalului Foisor s-a opus transformarii in unitate COVID-19, printr-o scena similara cu prelungirea carantinarii Timisoarei, s-a dat un ordin- ignorand vointa si argumentele celor de acolo- prin care au fost evacuati in toiul noptii zeci de pacienti. Ministrul Sanatatii este direct raspunzator de trauma traita de pacientii evacuati, avizand propunerea DSU.

Semnalez de cateva luni derapajele, stangaciile si atitudinea acestui ministru. Din pacate nu am avut parte de revizuiri ale strategiei, gandirii, comunicarii sau crearii de proceduri. Este clar pentru toata lumea ca domnul Voiculescu este depasit de situatie, iar astfel vom face un bine atat lui, cat si pacientilor din Romania.

Ministerul Sanatatii are nevoie de un ministru competent la carma sa. Sa-l gasim urgent!", a scris Ben Oni Ardelean sambata pe Facebook.

Nu este pentru prima data cand se vorbeste despre demisia ministrului Voiculescu, dupa ce acesta a fost tinta mai multor acuzatii. Scandalul iscat de publicarea de catre ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a datelor despre pandemie si vaccinare a iscat o adevarata furtuna in spatiul public.

De asemenea, Voiculescu a avut, joi, o disputa cu jurnalistii pe tema unei prevederi legale care interzice imbracarea pacintilor care a murit de coronavirus. Ministrul a sustinut in fata jurnalistilort ca nu exista o astfel de prevedere, insa un ordin de ministru semnat anul trecut de Nelu Tataru, prevedea ca "aceste cadavre se igienizeaza, dar nu se efectueaza asupra lor manopere de cosmetizare si nici nu se imbraca, inainte de a fi introduse in sac".

Voiculescu si-a dat seama de gafa facuta si si-a cerut scuze ulterior intr-o postare pe Facebook.

