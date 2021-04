Replica ministrului Bode la acuzatiile vicepremierului Dan Barna referitoare la interventia jandarmilor la Spitalul Foisor: "Au venit din proprie initiativa" VIDEO

In ceea ce priveste protestatarii veniti vineri seara in fata spitalului, ministrul a spus ca este vorba despre persoane venite de la spalatoria de peste drum, nemultumite de masurile sanitare."Protestatarii au venit de la o spalatorie de peste drum, care s-au trezit ca sunt nemultumiti de masurile sanitare. Dar, de aici pana la a face acest circ e cale lunga.Acolo era vorba de oameni bolnavi care urmau sa fie transferati, nu cred ca asta le dadea dreptul acelor persoane care protestau sa faca acel circ", a spus Bode, conform Digi 24 Ministrul a explicat si in ce conditii s-au aflat jandarmii la spital : "Am vazut in spatiul public o afirmatie nedreapta la adresa Jandarmeriei. Este total incorect sa faca trimitere la o institutie fundamentala a statului cum e Jandarmeria.Responsabilitatea asigurarii masurilor de paza de la respectiva unitate revenea firmei de paza. In conditiile in care se vedeau depasiti de situatie, aveau obligatia sa ceara sprijin politiei si jandarmilor.Din pacate, nimeni nu ne-a solicitat. Din proprie initiativa, unitatea de jandarmi a decis sa se implice in asigurarea ordinii si linistii publice in fata spitalului, fara sa ii fie solicitat acest lucru.Asadar, rolul jandarmeriei a fost de a asigura protectia celor care erau in situatia de a fi externati. Din proprie initiativa, fara sa fi fost solicitati".Bode a facut aceste afirmatii in replica la declaratiile vicepremierului Dan Barna referitoare la situatia de la Spitalul Foisor Barna a spus ca "este o chestiune de onoare legata de cei care au permis ca jandarmii sa stea sa priveasca cum pacientii erau inghesuiti de alti cetateni sau de media". El a sustinut ca jandarmii prezenti la fata locului ar fi trebui sa delimiteze un perimetru, astfel incat transferul pacientilor sa se faca in bune conditii."Nicaieri in lume nu se vad camere de filmat bagate in sufletul bolnavului pe targa", a mai afirmat vicepremierul.