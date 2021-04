Reactia ministrului Lucian Bode, in scandalul externarilor de la Spitalul Foisor: "Nimeni nu este de neinlocuit, inclusiv Raed Arafat"

Bode: "Nimeni nu este de neinlocuit, inclusiv secretarul de stat Raed Arafat"

Lucian Bode nu a vrut sa se pronunte in legatura cu posibila demisie a ministrului Sanatati i, Vlad Voiculescu Vineri seara, pacientii au fost evacuati din Spitalul Foisor din Capitala, pentru ca aceasta unitate medicala sa fie transformata in Spital COVID. Ordinul de evacuare a spitalului a fost semnat de secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, institutie aflata in subordinea Ministerului de Interne.Ministrul Bode sustine ca responsabilitatea privind modul in care trebuia sa fie mutati pacientii este insa a medicilor curanti, inclusiv in cazul pacientului scos din spital in portbagajul unei masini.Referitor la declaratia prim-vicepresedintelui PNL Rares Bogdan , care a spus, referindu-se la seful DSU, ca nimeni nu este de neinlocuit, Lucian Bode a raspuns:"Nimeni nu este de neinlocuit, inclusiv ministrul Bode, inclusiv Raed Arafat. Ma refer la toata lumea. Secretarul de stat este numit printr-un ordin al primului-ministru". Rares Bogdan i-a atras atentia sefului DSU ca acesta "este la putere pentru ca niste lideri politici s-au batut" si ca nimeni nu este de neinlocuit, in contextul in care Arafat a semnat ordinul prin care pacientii Spitalului Foisor au fost evacuati cu scandal vineri noapte.Referitor la cazul pacientului care a fost introdus in portbagajul masinii familiei a fost o decizie luata de comun acord de medic si familie, masina fiind modificata pentru a permite transportul. Lucian Bode a spus ca el nu ar fi lasat niciodata ca pacientii sa fie traumatizati in miez de noapte.Ministrul Internelor a mai precizat ca sunt mai multe lucruri de analizat, cum ar fi momentul in care s-a semnat ordinul de transformare a spitalului Foisor in unitate COVID si cand a venit acceptul managerului de evacuare a Spitalului.Bode a mai spus ca ar fi trebuit sa fie folosite ambulantele pentru transportul pacientilor.Ministrul de Interne a mai transmis ca, in prezent, toate cele 20 de paturi de la ATI din Spitalul Foisor sunt deja ocupate si aproape toate cele 90 de paturi cu oxigen.