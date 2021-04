Alba neagra cu spitalele COVID. Cum a aparut si apoi a disparut Spitalul Foisor din lista unitatilor sanitare care trateaza pacienti cu coronavirus

Apoi, pe 9 aprilie, seful DSU Raed Arafat emite un ordin, avizat de ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu , prin care unitatea medicala este operationalizata ca sa primeasca pacienti infectati cu noul coronavirus.Astfel, Ministerul Sanatatii emite ordinul 434 pe 26 martie 2021 privind aprobarea Planului de masuri pentru organizarea spitalelor si a unitatilor de dializa in contextul pandemiei de COVID-19 si a listei spitalelor si unitatilor de dializa care asigura asistenta medicala pentru pacienti, cazuri confirmate si suspecte de COVID-19, conform clasificarii spitalelor in 3 niveluri de competenta. Ordinul este publicat in aceeasi zi in Monitorul Oficial nr. 311.In Anexa 2 cuprinsa in acest ordin al MS figura si Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" pe lista spitalelor si unitatilor de dializa care asigura asistenta medicala pentru pacienti, cazuri confirmate si suspecte COVID-19.Pe 2 aprilie 2021, Ministerul Sanatatii emite ordinul 456 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului Sanatatii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de masuri pentru organizarea spitalelor si a unitatilor de dializa in contextul pandemiei de COVID-19 si a listei spitalelor si unitatilor de dializa care asigura asistenta medicala pentru pacienti, cazuri confirmate si suspecte de COVID-19, conform clasificarii spitalelor in 3 niveluri de competenta.Acest al doilea ordin este publicat pe 5 aprilie in Monitorul Oficial nr. 344 si in acest document nu se mai regaseste Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" pe lista unitatilor medicale pentru pacientii confirmati si suspectati de COVID-19.Tot pe 2 aprilie este trimisa si o adresa de catre conducerea Spitalului "Foisor" catre Ministerul Sanatatii in care explica motivele pentru care unitatea sanitara nu poate primi pacienti SARS-CoV-2.In adresa respectiva conducerea Spitalului "Foisor" preciza ca nu indeplineste conditiile prevazute in ordinul care include lista spitalelor si unitatilor de dializa COVID-19, conditii care includ acces permanent la laborator si la o platforma diagnostica cu radiologie conventionala, capabilitate de implementare de paturi destinate terapiei acute (DTA) si linie de garda in una dintre specialitatile boli infectioase sau pneumologie sau colaborare permanenta intre una din specialitatile boli infectioase/pneumologie, avand linia de garda asigurata in spital prin una dintre specialitatile conexe (medicina interna, cardiologie, gastroenterologie, hematologie, oncologie medicala, pediatrie pentru sectiile cu paturi de copii)."Conform celor mentionate de Ordinul 434/2021 din 26 martie 2021, criteriile mentionate NU sunt indeplinite de Spitalul clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular << Foisor >>, fiind obligati sa va atentionam de acest context de neconformitate pentru a evita concluzii provocatoare de malpraxis sau de perturbare a intregii activitati a spitalului, care este eminamente ortopedica, prin monoprofil", scrie in documentul adresat Ministerului Sanatatii si semnat de managerul spitalului, de directorul medical, cel financiar-contabil si de catre sefii de sectie.Ulterior, pe 9 aprilie seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat emite un ordin privind operationalizarea, in totalitate, ca unitate suport COVID-19, a Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular "Foisor" Bucuresti , document avizat si de catre ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu."Avand in vedere analiza factorilor de risc privind managementul situatiei de urgenta generata de virusul SARS-CoV-2 care arata persistenta unui numar crescut de persoane infectate, precum si aparitia zilnica a unor cazuri noi de persoane infectate la niveul Municipiului Bucuresti, care mentin o presiune crescanda asupra capacitatii de gestionare a unitatilor sanitare, (...) Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti intreprinde masurile necesare in vederea operationalizarii, in totalitate, ca unitate de tratament a pacientilor COVID-19 pozitivi, cu manifestari clinice medii si severe, a Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular << Foisor >> ", potrivit ordinului emis de secretarul de stat al MAI Raed Arafat, obtinut de News.ro.In document este explicat faptul ca masura operationalizarii Spitalului "Foisor" ca unitate medicala pentru pacientii COVID va fi pusa de urgenta in aplicare."Din cauza situatiei grave generate de cresterea numarului de cazuri la nivelul Municipiului Bucuresti si judetului Ilfov, precum si a situatiei critice in ceea ce priveste capabilitatile medicale de anestezie si terapie intensiva operationalizate la nivelul Municipiului Bucuresti, in raport cu numarul mare de solicitari pentru pacientii COVID-19 pozitivi, masura va fi pusa in aplicare in regim de urgenta", conform ordinului emis de Arafat.Este precizat si modul in care va fi facut transferul pacientilor non-COVID."Evacuarea si transferul pacientilor COVID-19 negativi, care sunt internati la Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular << Foisor >>, vor fi realizate cu sprijinul Directiei Generale Urgente Medicale din cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, al Centrului Municipiului Bucuresti - Ilfov. Transferul respectivilor pacienti va fi coordonat de catre domnul dr. Bogdan Dinu, din cadrul UPU-SMURD Bucuresti", mai prevede documentul.Aproximativ 100 de pacienti ai spitalului "Foisor" au fost transferati incepand de vineri seara la alte unitati medicale sau au fost externati ca urmare a deciziei de a fi transformat in unitate sanitara COVID, ceea ce a provocat si critici, dar si proteste la poarta unitatii medicale.Decizia transformarii Spitalului Foisor intr-unul COVID a fost solutia identificata de DSU si avizata de Ministerul Sanatatii in cursul zilei de vineri, pentru ca avea 26 de locuri la ATI, 6 medici si doar 3 pacienti, iar sarcina transferarii celor internati revine DSU, confomr precizarilor MS care s-a referit "situatia regretabila" creata la Spitalul Foisor.Conform Ministerului Sanatatii, desi spitalul fusese informat inca de dimineata despre transformarea in COVID, la ora 11.00, managerul Ioan Cristian Stoica inca nu intocmise documentele necesare eliberarii avizului temporar."Modul cum a decurs evacuarea este regretabil si ne-am dori ca aceste imagini sa nu mai fie vreodata repetate", subliniaza reprezentantii Ministerului, care au adaugat ca va fi solicitata o analiza amanuntita a cauzelor pentru situatia creata si pentru modul in care s-a desfasurat interventia pentru evacuarea pacientilor.Pana in prezent, vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a anuntat, sambata, ca va solicita premierului Florin Citu , in sedinta Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu. "Tot circul, balbaiala si bataia de joc la adresa pacientilor de la Spitalul Foisor a umplut paharul. Pacientii cu diferite boli nu mai pot fi ignorati si dati la o parte in detrimentul pacientilor infectati cu COVID", a scris liberalul pe Facebook De asemenea, filiala USR -PLUS Bucuresti a transmis ca modul in care a fost gestionat transferul pacientilor de la Spitalul Foisor este inacceptabil, iar managerul spitalului a blocat formalitatile pentru transformarea Spitalului Foisor intr-unul suport COVID-19 si prin asta a intarziat nepermis de mult transferul pacientilor. Directorul ASSMB si managerul Spitalului Foisor trebuie demisi, mai sustin reprezentantii Aliantei si solicita primarului general Nicusor Dan sa faca acest lucru.