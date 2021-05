Ce se intampla cu pacientii de la Spitalul Foisor ale caror operatii au fost amanate in momentul in care unitatea medicala a preluat valul de bolnavi COVID

Ioana Mihaila a fost intrebata, vineri, la Timisoara, ce le transmite celor 865 d pacienti de la Spitalul Foisor ale caror operatii au fost amanate si a afirmat: "Pacientii care nu au avut acces la servicii medicale sunt cei care vor fi prioritizati pentru acces in acele spitale in care am cerut sustinerea pentru acea perioada cumplita de varf a valului trei, perioada in care am cerut din nou sustinerea pentru a ne pune la dispozitie paturile de terapie intensiva".Intrebata ce mesaj are pentru cei 57 de pacienti care au nevoie de un transplant, Ioana Mihaila a declarat ca si acestia sunt pe lista de prioritati."Sunt pe lista de prioritati si aceste spitale sunt pe lista de prioritati pentru revenirea la specialitatea anterioara", a declarat Mihaila. Decizia transformarii Spitalului Foisor in spital COVID a fost solutia identificata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta si avizata de Ministerul Sanatatii pentru ca avea 26 de locuri la ATI.