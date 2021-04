Raed Arafat, dupa evacuarea cu scandal a Spitalului Foisor: "As lua oricand aceeasi decizie"

Intr-un nou video postat pe Facebook , Arafat spune ca decizia evacuarii Spitalului Foisor este motivata de nevoia presanta de a face loc bolnavilor de COVID care aglomereaza in prezent sectiile UPU (Unitati de Primiri Urgente) din Bucuresti Seful DSU isi sustine in continuare decizia de a evacua spitalul, pe care o considera corecta, spune ca este constient ca a creat un disconfort pacientilor, dar ca si a doua oara ar lua aceeasi decizie."Decizia pe fond este una corecta, chiar daca a creat un anumit disconfort pentru pacientii din spitalul Foisor si a avut o singura menire, de a salva cat mai multe vieti, de a nu ne pune pe colegii din UPU si din spitale sa aleaga cine intra si cine asteapta in ambulanta.Stiu ca multa lume vede ce s-a intamplat ca pe un lucru incorect pentru pacientii de la Foisor. Nu este un lucru placut.In conditii de normalitate s-ar desfasura un astfel de proces mult mai bine, insa in conditii de normalitate nu am ajunge sa evacuam un spital ...Intentia noastra a fost sa punem la dispozitia bucurestenilor un numar semnificativ mai mare de paturi la ATI, ca sa putem evacua unitatile de primiri urgente sa le pregatim sa primeasca in continuare pacienti.Intre a nu lua o decizie si a da apoi explicatii de ce am lasat bolnavii fara ingrijiri potrivite, fara gasi locuri in spital pentru ei, si a supara si crea o platforma de atacuri politice printr-o decizie care salveaza vieti, eu aleg sa iau o decizia care salveaza vieti si sa suport consecintele atacurilor.Imi pare rau pentru disconfort, dar daca ne-am intoarce in timp, cred ca aceasta aceasta decizie ar fi fost luata din nou asa cum a fost luata.In postarea video pe care Raed Arafat o are pe Facebook, seful DSU precizeaza ca ordinul de evacuare a Spitalului Foisor a fost semnat vineri la pranz, iar la ora 15:00 echipa DSU era la spital, numai ca discutiile s-au prelungit pana seara."Decizia de a evacua, dea face loc bolnavilor in stare critica ramane valabila si as lua-o din nou oricand. Asta inseamna sa tratezi cum trebuie o situatie critica, si nu sa stai sa te gandesti oare ce sa fac sa nu supar pe cineva", a concluzionat Raed Arafat.Potrivit secretarului de stat, sambata, inainte de pranz, a fost externat ultimul pacient de la Spitalul Foisor. Acesta a fost transportat cu ambulanta la domiciliu.