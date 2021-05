Sefii Spitalului Foisor au cerut revenirea la statutul de unitate non-COVID. In prezent lucreaza 27 de medici la un singur pacient diagnosticat cu noul coronavirus

Un singur pacient cu COVID-19 mai este internat Spitalul de ortopedie Foisor, care are 27 de medici, potrivit Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a confirmat ca spitalul a solicitat revenirea la statutul de unitate medicala non-COVID, dar a precizat ca trebuie sa apeleze la asistenta DSP, in timp ce Directia de Sanatate Publica (DSP) sustine ca a acordat inca din 5 mai aviz de modificare a structurii, dar aprobarea iesirii din statutul de de unitate medicala pentru pacienti cu COVID nu tine de DSP."Luni, 17.05.2021, in cadrul unitatii sanitare este internat un pacient COVID-19, la sectia ATI. Toti medicii din cadrul Spitalului Foisor care nu se afla in concediu medical sau de odihna sunt remunerati conform prevederilor legale in vigoare. Numarul total al medicilor care lucreaza in cadrul Spitalului Foisor este de 27", a transmis ASSMB, la solicitarea News.ro.Solicitata sa precizeze daca se va redeschide curand unitatea sanitara si pentru pacientii cu afectiuni din sfera ortopediei, institutia a precizat ca "decizia revenirii unitatii sanitare la activitatea obisnuita excede atributiilor ASSMB"."Astazi am primit o solicitare de la Spitalul Foisor prin care acestia cereau revenirea si primirea pacientilor non-covid in structura. Am avut o discutie cu domnul Arafat si am convenit sa recomandam Spitalului Foisor sa solicite asistenta tocmai Directiei de Sanatate Publica pentru a trece inapoi la forma de spital care ingrijeste pacineti non-covid. Nu stiu cati bolnavi de Covid mai sunt la Foisor, dar conform solicitarilor transmise, mai exista in terapie intensiva un pacient covid" a precizat luni dupa-amiaza, la Parlament, ministrul Sanatatii Ioana Mihaila.Directia de Sanatate Publica Bucuresti - Cei de la Spitalul Foisor pot fi fie Covid, fie non-Covid, pentru ca nu le permite structura, ATI-ul este open space. Solicitarea de iesire din statutul de spital Covid nu tine de DSP Bucuresti."Noi am primit o cerere pentru modificare de aviz de functionare de la inceputul lunii mai, dar Spitalul Foisor a primit aviz de modificare a structurii inca din data de 5 mai, din partea DSP Bucuresti, astfel incat in momentul de fata pot sa va spun ca ei au ramas in Covid doar cu 5 paturi de ATI. Cererea a venit din partea managerului unitatii sanitare. 5 paturi de ATI, atat au in Covid, si au primit din data de 5 mai aviz pe noua structura.Ei pot fi fie Covid, fie non-Covid, pentru ca nu le permite structura, ATI-ul este open space. Practic, ei in momentul de fata nu pot ramane spital Covid decat pe partea de ATI, doar 5 paturi de ATI, cu toate ca initial au avut 20 de paturi de ATI, intrucat, in urma unui control din partea DSU, am inteles ca instalatia de oxigen nu face fata decat pentru 5 paturi de ATI. In momentul de fat, noi am gandit ca nu mai este oportun sa ramana doar cu aceste 5 paturi de ATI.Solicitarea de iesire din Covid nu tine de DSP Bucuresti. Practic, noi nu facem decat raspundem solicitarilor venite din partea fiecarui manager de spital si sa punem in aplicare legea. In momentul de fata", a explicat dr Oana Nicolescu, sefa DSP Bucuresti.Ea a precizat ca saptamana trecuta DSP a dat curs solicitarii venite din partea Spitalului Colentina, care a primit o noua structura de functionare, practic non-Covid. "Sunt in jur de 413 paturi, iar in Covid 77 de paturi au ramas, dintre care 10 paturi de ATI", a adaugat Oana Nicolescu.Spitalul de Ortopedie Foisor a devenit spital COVID din 10 aprilie, cand evacuarea pacientilor cu afectiuni ortopedice, unii dintre ei operati, urcati noaptea in ambulante sau in masinile rudelor, a provocat reactii puternice si critici vehemente atat din partea corpului medical, dar si a organizatiilor de pacienti si a politicienilor.Decizia transformarii in spital COVID a venit pe fondul cresterii ingrijoratoare a numarului pacientilor infectati cu noul coronavirus care necesitau internare la Terapie Intensiva.