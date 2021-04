Spitalul Foisor transformat in unitate medicala COVID: 18 pacienti au fost transferati pana duminica la pranz la ATI

In conditiile in care, potrivit secretarului de stat Raed Arafat , sambata seara erau internati la ATI la Spitalul Foisor 7 pacienti, duminica, numarul acestora a ajuns la 18.De asemenea, in celelalte sectii au fost internati 6 pacienti, potrivit personalului medical implicat in transferul acestora.Secretarul de stat Raed Arafat anunta sambata seara ca se continua transferul treptat al pacientilor din unitatile de primiri urgenta din Bucuresti spre Spitalul Foisor, la acel moment fiind internati pacienti in 7 paturi ATI din cele 20."Transferul din unitatile de primiri urgente va continua la interval de aproximativ 60-90 minute", preciza Arafat De asemenea, el afirma ca, In paralel, au sosit la Spitalul Foisor de la unitatile de primiri urgente si pacienti care au nevoie doar de oxigen pe sectie obisnuita."Transferul va continua si pentru pacientii oxigeno-dependenti catre cele 90 de paturi din Spitalul Foisor", a dat asigurari sambata seara seful DSU.El a anuntat si ca terapia intensiva mobila din curtea spitalului Victor Babes din Bucuresti este deja ocupata la capacitatea ei maxima de 8 paturi.Modul in care a fost facuta transformarea Spitalului Foisor in spital COVID a fost criticat de catre opozitie, Alexandru Rafila vorbind despre o lipsa de organizare la Ministerul Sanatatii.