Pana cand va ramane Spitalul Foisor unitate suport COVID. Arafat: "Evitam sa mutam bolnavii dintr-un loc in altul"

"Nu stiu daca trebuie revocat ordinul. (...) Este un ordin al Ministerului Sanatatii care stabileste unitatile sanitare COVID. La acest moment, ordinul care a fost emis si care a fost avizat de Ministerul Sanatatii a stabilit anumite aspecte, in anumite conditii, conditiile se imbunatatesc, ei mai au inca pacienti de terapie intensiva.Ca sa evitam sa mutam bolnavii de la un loc la altul, unde riscul e foarte mare la acesti bolnavi, fata de situatia in care sa duci doar bolnavii ortopedici, care nu sunt cu risc major, aici vorbim de pacienti cu risc major, asa ca asteptam sa se termine situatia care este in spitalul respectiv, adica sa se externeze bolnavii, sa se rezolve bolnavii respectivi si dupa care, in urma analizei, poate sa se intoarca la activitatea lui originala", a explicat Raed Arafat intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria El a fost intrebat de jurnalisti daca a primit vreo solicitare de la Ministerul Sanatatii pentru a revoca ordinul prin care Spitalul 'Foisor' a fost transformat in unitate de suport COVID.