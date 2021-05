Spitalul Foisor din Bucuresti nu mai are niciun pacient COVID. "Asteptam avizul Directiei de Sanatate Publica"

"In cursul zilei de ieri am primit dosarul depus de spitalul Foisor referitor la cererea de modificare a structurii functionale, astfel incat sa obtina un aviz temporar, in cursul acestei zile am dat curs acestei cereri, in momentul de fata pot sa va spun ca avem o echipa de medici epidemiologi care se afla la spitalul Foisor.In primul rand, verifica documentatia depusa de catre personalul care a realizat-o, respectiv memoriul tehnic sa indeplineasca absolut toate criteriile astfel incat circuitele epidemiologice sa fie cele bune si daca toate aceste lucruri sunt indeplinite, poate reusim pana in maximum cursul acestei seri, sa eliberam avizul. Faptul ca se redeschide sau deschide, nu tine de DSP Bucuresti, practic, in clipa in care eliberam, cu data de astazi, avizul, automat el poate sa intre in functiune de astazi. Depinde de fiecare manager in parte, daca vorbim acum de o transformare a spitalului intreg non-Covid cu siguranta este nevoie de o anumita perioada scurta pentru partea legata de igienizare.Se poate realiza in curs de cateva ore", a declarat pentru News.ro doctorul Oana Nicolescu, seful DSP Bucuresti.Managerul Spitalului Foisor, pentru News.ro: A inceput procesul de nebulizare, curatenie, dezinfectie, renebulizare, verificari probe biologice, resecurizare circuite aflate in reconversie. Pacientii vor fi informati"Zero pacienti internati la Spitalul Foisor. A inceput procesul de nebulizare, curatenie, dezinfectie, renebulizare, verificari probe biologice, resecurizare circuite aflate in reconversie. A fost depusa documentatia la DSPMB de catre Spitalul Foisor. A venit inspectia DSPMB, asteptam avizul, urmeaza informarea Ministerului Sanatatii, dupa obtinerea avizului DSPMB, apoi redeschidere, apel pentru pacienti.Exista pacienti programati care vor fi informati asupra momentului si formalitatilor necesare la momentul oportun, dupa finalizarea procesului de pregatire medicala si administrativa", a declarat pentru News.ro doctorul Cristian Ioan Stoica, managerul Spitalului de ortopedie Foisor din Capitala.Spitalul de Ortopedie Foisor a devenit spital COVID din 10 aprilie, cand evacuarea pacientilor cu afectiuni ortopedice, unii dintre ei operati, urcati noaptea in ambulante sau in masinile rudelor, a provocat reactii puternice si critici vehemente atat din partea corpului medical, dar si a organizatiilor de pacienti si a politicienilor.Decizia transformarii in spital COVID a venit pe fondul cresterii ingrijoratoare a numarului pacientilor infectati cu noul coronavirus care necesitau internare la Terapie Intensiva.In urma cu doua zile, spitalul, care are 27 de medici, mai avea doar un pacient.