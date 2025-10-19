Anul 2025 a adus atât de multe cazuri de femicid încât românii s-au săturat. Ies în stradă pentru siguranța femeilor și vor ca statul să facă ceva

2025 a adus atât de multe cazuri de femicid încât românii s-au săturat. Vor ca statul să facă ceva. FOTO: Ziare.com

Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor" a ajuns la cea de-a XI-a ediție și are ca temă principală siguranța femeilor și combaterea violenței de gen, în condițiile în care, așa cum Ziare.com a arătat, cazurile de femicid au ajuns în 2025 la funestul număr de 42, ultimul petrecându-se, din nefericire, după data publicării acestui articol.

Astfel, în peste zece orașe din România, inclusiv București, Cluj, Timișoara, Iași și Sibiu, sunt organizate duminică, de la ora 15:00, manifestații pentru conștientizarea violenței domestice, a femicidului și a importanței sprijinirii victimelor.

În această toamnă, Parlamentul a înființat pentru prima dată o comisie specială dedicată combaterii violenței domestice și a femicidului – „România fără violență”. Formată din 25 de membri ai ambelor Camere. Alături de experți și ONG-uri, misiunea principală este analizarea legislației actuale, propunerea unor modificări care să întărească protecția victimelor și studierea posibilității introducerii unei definiții legale clare a femicidului.

Dincolo de componenta juridică, membrii comisiei admit că ceea ce lipsește României este o „cultură a prevenției” – o schimbare care trebuie susținută prin educație, servicii sociale accesibile și prin recunoașterea publică a gravității femicidului ca fenomen social, și nu doar juridic.

