Cine este sefa Colegiului Medicilor Bihor, care a achitat-o pe doctorita Flavia Grosan: "Acest val imens de simpatie confirma ca tratamentele doamnei doctor sunt bune"

Ce scrie in articolele 10 si 22 invocate de Carmen Pantis

Cine este Carmen Pantis, sefa Colegiului Medicilor din Bihor

Legaturile dintre Pantis si politica

Coordonator al Programului de Transplant Bihor

Sefa Colegiului Medicilor din Bihor, despre Flavia Grosan: "Noi stim ca exista o simpatie foarte mare in randul tuturor pacientilor"

CITESTE SI:

Carmen Pantis a anuntat luni, 22 martie, dupa audierea doctoritei Flavia Grosan ca aceasta nu primeste nicio sanctiune pentru declaratiile controversate pe care le-a facut in spatiul public, nici macar pentru acelea prin care a lasat sa se inteleaga ca protocoalele de tratament anti-Covid din spitale, aplicate de medici , ar omori, de fapt, pacientii."A fost o discutie amiabila, cu doamna doctor (n.r. - Flavia Grosan), in care dansa si-a exprimat dragostea fata de pacienti, empatia fata de ei.Am dorit sa precizez ca este vorba despre incalcarea articolelor 10 si 22, din codul de deontoogie profesionala, legat de denigrarea unor colegi si de afirmarea in spatiul public a succesului unor protocoale de tratament care nu au fost confirmate prin studii stiintifice", a spus aceasta conform ebihoreanul.ro "Acest val imens de simpatie confirma ca tratamentele doamnei doctor sunt bune. Am rugat-o sa-si exprime anumite retineri legate de colegii din spital si dansa ne-a spus ca nu exista elemente de neincredere legate de activitatea din spital", a mai declarat Carmen Pantis pentru publicatia locala Bihon.ro Pantis a adaugat ca din discutii, la care ea personal nu a participat, a reiesit ca "doamna doctor va continua sa isi trateze pacientii exact cum a facut-o pana acum", precizand insa ca, potrivit spuselor doctoritei Grosan, "toate cazurile grave vor fi directionate spre spital"."In concluzie, aceasta nu primeste nicio sanctiune si aceasta autosesizare a Colegiului Medicilor s-a terminat azi", a spus Pantis.Sefa Colegiului Medicilor a precizat ca audierea pneumologului Flavia Grosan a fost facuta de Comisia de etica si deontologie medicala a organizatiei, subliniind, totodata, ca nu a fost vorba de o ancheta la adresa doctoritei, ci despre "o discutie amiabila".Practic, a explicat Pantis, Comisia de Etica nu are cum sa fixeze sanctiuni, ci doar Comisia de Disciplina, care se poate sesiza numai daca ar exista o reclamatie vizand acte de malpraxis, ceea ce nu exista.Conform unei postari pe pagina de Facebook a Colegiului Medicilor din Oradea, Art.10, "de-a lungul intregii sale activitati, medicul isi va respecta confratii, ferindu-se si abtinandu-se sa ii denigreze"Art.22, lit. k constituie fapt si act nedeontologic "respingerea publica, cu exceptia dezbaterilor din comunitatea medicala, a unor mijloace de diagnostic, tratament si profilaxie recunoscute de comunitatea stiintifica academica medicala, precum si recomandarea publica a unor tratamente nefundamentate stiintific"Scandalul a escaladat saptamana trecuta dupa ce Flavia Grosan a spus ca ea a vindecat mii de pacienti de COVID si ca oxigenul administrat in sectiile ATI este daunator.Doctorita Carmen Pantis este presedinte al Colegiului Medicilor Bihor si coordonator al Programului de Transplant Bihor.Conform CV-ului de pe pagina de Facebook a Colegiului Medicilor Bihor, Carmen Pantis este presedintele institutiei din 2011.De asemenea, este sef de lucrari la Catedra de Chirurgie, Disciplina ATI a Facultatii de Medicina si Farmacie din Oradea.Este medic primar ATI in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, are competenta in medicina de urgenta, atestat de ingrijiri in medicina paliativa si atestat in management sanitar, coordonator regional de transplant.Carmen Pantis a obtinut titlul de PhD in medicina in anul 2008, domeniul Farmacologie.A fost manager al SCJU Oradea intre anii 2010 si 2011.A absolvit Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca in anul 1988.Este membra in Comisia ATI a Ministerului Sanatatii, s-a implicat in identificarea donatorului de organe si dezvoltarea medicinei de transplant in Romania, fiind recunoscuta pe plan national si european.In 2018 la Congresul Mondial al Societatii de Transplant care a avut loc la Madrid a primit premiul Women in Transplantation Unsung Hero Award.A contribuit la publicarea a 7 carti si 21 lucrari de specialitate in medicina de transplant, anestezie si terapie intensiva, farmacologie.Este membru in Societatea Romana de Anestezie (SRATI), ROSPEN, ROMTRANSPLANT, Societatea Europeana a Transplantului de Organe (ESOT),Societatea Mondiala de Transplant (TTS), Societatea Europeana de Anestezie (ESA), Societatea Europeana de Terapie Intensiva (ESICM).A studiat la Liceul de Chimie Industriala Sinteza, Oradea, Bihor, iar medicina a invatat-o la Universitatea de medicina si farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj Napoca."Sunt medic primar ATI (anestezie terapie intensiva ), Coordonator regional de transplant in judetul Bihor, asistent universitar la Catedra de Chirurgie a Facultatii de medicina din Oradea, disciplina de anestezie terapie intensiva si medicina de urgenta, presedinte al Colegiului Medici Bihor din 15 decembrie 2011.Am competenta in medicina de urgenta, atestat de ingrijiri in medicina paliativa, management sanitar. Sunt doctor in medicina din 2008. Sunt casatorita, am 2 copii: o fetita studenta la Viena la drept comercial si un baiat de 12 ani, in clasa a VI- a, la Liceul Emanuel", a spus Dr. pantis intr-un interviu pentru oradeainimagini.ro Medicul Carmen Pantis nu este straina nici de politica. In decembrie 2019, PNL Bihor anunta ca doctorita este consilier judetean din partea acestei formatiuni politice."Salutam validarea mandatului de consilier judetean din partea #PNL, a doamnei doctor Carmen Pantis, medic anestezist la Spitalul Clinic Judetean din Oradea si coordonator judetean al Programului National de Transplant de organe si tesuturi, asigurand coordonarea operatiilor pentru prelevare efectuate in aceasta unitate".Inainte sa ajunga in centrul atentiei dupa declaratiile facute despre dr Flavia Grosan, doctorita Pantis era cunoscuta ca un medic reputat, coordonator al Programului de Transplant Bihor.I se spunea "medicul care transforma moartea in viata".A luptat cu prejudecatile oamenilor, a petrecut nopti albe in spital si a strans in jurul ei o echipa cu care a facut minuni. A stiut sa transforme moartea unei persoane in sansa la o noua viata pentru altele, iar pentru asta a simtit durerea unor familii si fericirea altora, conform Digi 24