Medic-sef la urgente, despre consecintele sinistre ale "miracolului Flavia Grosan": "Pacientul ajunge sa moara in 15 minute de la prezentarea la UPU"

Medic UPU: "Pacientii cred ca mor la cateva zile dupa ce primesc oxigen"

Este prima data cand pacientul ajunge sa moara in 15 minute de la prezentarea in UPU

"Dr. Google" este cel care are acum credibilitatea cea mai mare

"Flavia a fost un medic bun. In ultima peroada a ajuns in extrema cealalta"

Flavia Grosan spune ca terapia cu oxigen omoara

Societatea Romana de Pneumologie a anuntat ca se delimiteaza de declaratiile medicului Flavia Grosan

Administrarea Kaletra si Codeina, "o mare greseala"

Colegiul Medicilor nu a dat nicio sanciune din motive de "simpatie"

Faima Flaviei Grosan, in crestere. Schema "minune" dezvaluita in Direct la Antena 3

Dr. Adrian Marinescu: "Nu am avut pacienti care au refuzat terapia"

Dr. Beatrice Mahler: Avem sapte pacienti peste numarul de paturi ATI avizat de DSP

Pacienti care refuza terapia cu oxigen, proteste fata de masurile anti-pandemie si un medic pneumolog, cunoscut ca bun specialist, care spune ca a gasit o reteta secreta anti-COVID si ca terapia cu oxigen aplicata pacientilor infectati este periculoasa, tin afisul ultimelor zile.Colegiul Medicilor Bihor foloseste ca argument pentru ignorarea practicilor Flaviei Grosan urmatoarea formulare: "Acest val imens de simpatie confirma ca tratamentele doamnei doctor sunt bune" . Si astfel medicul pneumolog din Bihor poate sa recomande in continuare tratamente anti-COVID "miraculoase".Flavia Grosan a castigat un capital urias de notorietate in doar cateva zile, fiind intens promovata de posturi TV precum Antena 3 sau RTV. Drept efect, medici care lupta impotriva virusului in spitale din Romania afirma ca multi pacienti refuza terapia cu oxigen, desi sunt in stare extrem de grava . Pe de alta parte, numarul infectiilor creste pe zi ce trece, iar sectiile ATI sunt pline.Seful UPU-SMURD Bihor, doctorul Hadrian Borcea a declarat pentru Ziare.com ca saptamana trecuta a avut un pacient COVID care a refuzat terapia cu oxigen. Incidentul s-a petrecut in plin scandal privind "reteta minune" de tratarea COVID-19 a doctorului Flavia Grosan, insa medicul Hadrian Borcea spune ca nu a facut legatura cu aceste declaratii, ci "cativa ziaristi au facut-o"."Fenomenul este de mai multe saptamani. Pot sa spun ca picatura care a umplut paharul a fost Flavia, insa am mai avut cateva situatii si inainte.Pacientii care refuza oxigenul cred ca vor muri exact din acest motiv", afirma specialistul de la Urgente. "Este o relationare extrem de simplista: un pacient primeste oxigen si dupa cateva zile moare. Atunci ei considera ca oxigenul conduce la aceasta evolutie", mai arata medicii implicati in tratarea COVID-19."Din pacate, atitudini ca cea a Flaviei provoaca mari pagube. Insa au mai fost si alti carcotasi de-a lungul timpului care au incercat sa conteste protocoalele sau anumite scheme terapeutice care contin si oxigen.Flavia este prima care spune la modul concret ca oxigenul determina edemul cerebral. Eu nu vreau sa analizez aceste puncte de vedere care sunt gresite din punct de vedere medical, insa vedem ca pacientii nu vin la spital decat in ultimul moment", adauga medicul specialist UPU."Si este prima data de cand lucrez in medicina de urgenta, in ultimii 30 de ani, cand pacientul ajunge sa moara in 15 minute de la prezentarea in UPU. Avem extraordinar de multi pacienti care mor la intrarea in UPU. Pentru ca au stat acasa pana nu au mai putut.Sunt pacienti care vin in stare grava si nu se mai poate face nimic pentru ei, vin dupa zile in sir de tratament apoi decedeaza in spital. Sau sunt pacienti care refuza tratamentele pentru ca au auzit ei ca acelea le fac rau", a spus medicul Hadrian Borcea.Seful UPU-SMURD Bihor a mai spus ca pana sa ajunga in stare grava la urgente, pacientii COVID se trateaza cu leacuri babesti sau cu ce tratamente mai aud ei de la vecini."Si-au facut stocuri de antibiotice care nu au nicio legatura cu ceea ce se foloseste acum ci le-au cumparat doar pentru ca stiu ca le-au luat ei la un moment dat si li s-a parut ca e ok.Nu pot sa spun ca au o anumita schema de tratament, nici macar cea sugerata de Flavia."Dr. Google" este cel care are acum credibilitatea cea mai mare", a mai spus doctorul Hadrian Borcea.Potrivit medicului, in Bihor sunt peste 60 de paturi ATI, iar 5-10 dintre aceste locuri sunt ocupate cu pacienti veniti din alte judete. Iar acestia vin in stare critica, intubati.Iar despre pacientii reticenti la terapia anti-COVID administrata in spitale, medicul spune ca pana la urma acestia se convig ca este pentru binele lor, iar despre intubare, aceasta este o masura extrema si se aplica abia atunci cand celelalte masuri au esuat sau starea este atat de critica incat necesita acest procedeu."Incercam sa nu se ajunga la intubare, insa sunt anumite situatii in care nu avem ce face si atunci, trebuie", a mai spus medicul."Nu sunt in masura sa judec decizia Colegiului Medicilor. Pe Flavia o cunosc de mai bine de 20 de ani. Stiu ca este un personaj foarte carismatic si a fost un medic bun o buna bucata din viata ei profesionala.In ultima perioada a ajuns in extrema cealalta. Este clar ca, la un moemnt dat, cineva trebuie sa poarte raspunderea si pentru acest gen de reactii pe care le declanseaza. Ca este vorba despre Flavia sau de altcineva. Nu este ceva de sine statator.Daca ar fi fost vorba doar de Flavia Grosan nu cred ca ar fi contat, dar s-a adaugat peste un mecanism din acesta de macinare a ceea ce inseamna asistenta medicala, cu bune, cu rele. Dar nu in aceasta forma in care a facut-o Flavia sau altii ca ea.Suntem intr-o perioada de criza si este crunt pentru pacientii pe care ii vedem zi de zi. Nu au alta alternativa. Nu exista un mod de a inlocui oxigenul. Oxigenul e sfant deocamdata in medicina, peste tot in lume", adauga doctorul Hadrian Borcea.Dr. Flavia Grosan a declarat intr-un interviu acordat publicatiei National.ro , ca a vindecat "aproape o mie de pacienti Covid in diferite stadii, fara nicio zi de spitalizare", tratand infectia cu coronavirusul ca pe o "pneumonie atipica", in timp ce "in spitale se fac greseli uriase si protocolul COVID omoara, de fapt, bolnavii".Pe de alta parte, dr. Grosan sustine ca in spitale au loc multe decese ale pacientilor Covid deoarece li se administreaza oxigen terapeutic, ceea ce provoaca edeme cerebrale."Eu ma duc pe medicatie ca sa controlez saturatia din oxigen (n.r. - saturatia de oxigen din sange). Oxigen foarte putin si apoi la plimbare.Eu nu dau Heparina pentru ca mi-e frica sa nu faca hemoragie alveolara, pentru ca pacientii intra (n.r. - in spitale) pe picioarele lor si se degradeaza extraordinar de repede, in 3-4 zile sunt la ATI.Am avut un pacient de 50 de ani cu 65% saturatie, medicul de familie a trimis salvarea dupa el, dar omul a spus ca prefera sa moara acasa decat sa se duca in spital si a apelat la mine. Am reusit sa-l vindec fara spitalizare si doar cu o doza mica de oxigen. M-am dus pe medicatie frumos pana l-am vindecat. Daca se ducea in spitale, il intubau pe loc", a sustinut doctorita.De asemenea, aceasta a sustinut ca administrarea Kaletra si Codeina este "o mare greseala" si chiar ca ar cunoaste asistente care au sfatuit pacientii, contrazicand medicii, sa nu ia aceste medicamente "Norocul a fost cu cateva asistente pe care eu le consider eroine, faceau cu ochiul bolnavilor sa nu ia Kaletra si sa arunce medicamentele. Apoi intrau doctorii in salon si intrebau de ce nu au diaree si se simt bine pacientii. Aceste asistente au salvat viata bolnavilor", a spus dr. Flavia Grosan. Colegiul Medicilor din Bihor a chemat-o luni pe doctorita Grosan la audieri , insa nu a luat nicio masura desi, in opinia celor care au analizat declaratiile, aceasta ar fi incalcat articolele 10 si 22 din codul de deontologie profesionala.Art.10 De-a lungul intregii sale activitati, medicul isi va respecta confratii, ferindu-se si abtinandu-se sa ii denigreze.Art.22, lit. k constituie fapt si act nedeontologic "respingerea publica, cu exceptia dezbaterilor din comunitatea medicala, a unor mijloace de diagnostic, tratament si profilaxie recunoscute de comunitatea stiintifica academica medicala, precum si recomandarea publica a unor tratamente nefundamentate stiintific.Presedintele Colegiului Medicilor, Dr. Carmen Pantis a declarat dupa audieri ca, "a fost o discutie amiabila, cu doamna doctor, in care dansa si-a exprimat dragostea fata de pacienti, empatia fata de ei. Noi stim ca exista o simpatie foarte mare in randul tuturor pacientilor pe care domnia sa i-a tratat".Dr. Pantis a adaugat ca din discutii, la care ea personal nu a participat, a reiesit ca "doamna doctor va continua sa isi trateze pacientii exact cum a facut-o pana acum", precizand insa ca, potrivit spuselor doctoritei Grosan, "toate cazurile grave vor fi directionate spre spital", scrie ebihoreanul.ro Dupa ce a vazut ca nu poate pati nimic, medicul Flavia Grosan a dat interviu la Antena 3 in care a dezvaluit schema "minune" dupa care medicul a tratat mii de pacienti diagnosticati pozitiv cu noul coronavirus.Intrebata cat la suta este vorba despre medicamente si cat la suta despre puterea divina, medicul a declarat ca nimic nu exista fara voia lui Dumnezeu:"Nimic fara Dumnezeu. Iar eu consider ca schema mea de tratament este minunata. Ea trebuie explicata fiecarui pacient in parte. Este incredibila. Am avut grija de ea sa nu fie distrusa, sa nu fie batjocorita. Mi-a fost frica sa nu mi-o distruga, de asta am explicat fiecaruia in parte, iar la sfarsitul consultului am zis.Schema ataca virusul, il blocheaza la negativare. Tratamentul este etiologic, cu claritromicina.Am grija la simptome, cum ar fi febra. Intaresc claritromicina cu alte medicamente cu rol antiinflamator, iar regina este ventolinul.Nu poate fi aplicata de oricine si trebuie foarte multa rabdare, incredere si sa iti fie drag de ea. Doar varsta face diferenta la pacienti", a spus Flavia Grosan la Antena 3 In acest timp, numarul celor care ajung in stare garva la ATI este tot mai mare. Spitalele din Capitala abia mai gasesc cate un loc.La Spitalul "Matei Bals" din Bucuresti , nu exista paturi libere in ATI si sunt pacienti care asteapta eliberarea unui loc. Niciunul nu refuza tratamentul medicilor.Medicul infectionist Adrian Marinescu a spus ca pacientii care vin la "Matei Bals" nu refuza tratamentul cu oxigen: "Nu si speram sa nu se intample pentru ca este un tratament extrem de important pentru pacientii cu deficienta respiratorie si trebuie sa fie administrat si cat mai repede cu putinta.Sper sa nu ne lovim de aceste lucruri. Ce tine de noi, este sa avem niste mesaje clare prin care sa le explicam cat este de important.In acest moment nu avem paturi disponibile ATI, iar cand se elibereaza vreunul, acesta se ocupa imediat pentru ca sunt cativa pacienti in asteptare.Si medicul Beatrice Mahler, managerul spitalului Marius Nasta din Capitala spune ca pacientii internati aici nu refuza terapia propusa in schema de tratament."Noi nu am avut pacienti care sa refuze tratamentul, nici tratamentul cu oxigen. Pacientii se bucura cand gasesc un loc pentru a-si ameliora simptomatologia.Dificultatea vine din nevoia apartinatorilor de comunicare pentru ca in aceste zile, cu toate informatiile care s-au spus si cu toata suspiciunea care exista fata de modul in care sunt tratati pacientii in spitale, frica este majora si se rasfrange asupra modului in care este perceput actul medical.Pot sa va asigur ca facem in spital tot ceea ce tine de noi ca evolutia fiecarui pacient sa fie buna, ca avem tratamentnte, ca avem cu ce sa ingrijim pacientii.Sigur, ne-am dori sa fim mai multi. Resursa umana nu este suficienta, iar aici avem o problema si in ceea ce se numeste si comunicare si comunicare cu apartinatorii si pacientii. Facem acest lucru, dar poate ca nu suficient.Referitor la numarul locurilor ATI, dr. Beatrice Mahler a spus ca in prezent, la "Marius Nasta" "sunt sapte pacienti pusi peste numarul de paturi avizat de DSP pentru sectia COVID. In fiecare zi incercam sa externam, insa niciodata nu reusim sa avem locuri libere pentru ca se ocupa imediat"Numarul infectiilor cu virusul ucigas este in crestere, iar specialistii spun ca suntem deja in valul 3 al pandemiei.Cel mai recent raport transmis de autoritati arata ca in unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.358. Dintre acestea,, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei pana in prezent.