Pentru ce se administreaza medicamentele din schema de tratament a medicului Flavia Grosan: "Se adreseaza doar anumitor categorii de pacienti"

Schema de tratament a Flaviei Grosan

Pentru ce se administreaza medicamentele?

Claritromicina

Infectii ale plamanului, cum sunt bronsita si pneumonia

Infectii ale gatului si sinusurilor

Infectii ale pielii si tesuturilor moi

Ulcere gastro-duodenale asociate cu bacteria Helicobacter pylori

Sunteti alergic la claritromicina, alte antibiotice macrolide, sau oricare dintre componente.

Ati avut in trecut tulburari ale ritmului de bataie al inimii su modificari ale activitatii inimii prezente pe electrocardiograma ca "prelungire a intervalului QT".

Aveti insuficienta severa a ficatului si in acelasi timp probleme cu rinichii.

Luati medicamente cunoscute sub denumirea de terfenadina sau astemizol (pentru febra sau alergii), cisprida sau pimozida comprimate, deoarece administrarea acestora concomitent poate produce uneori modificari grave ale ritmului inimii.

Luati alte medicamente care sunt cunoscute a produce modificari ale ritmului inimii.

Aveti valori scazute ale potasiului in sange.

Aveti antecedente de tulburari ale ritmului cardiac.

Luati oricare dintre urmatoarele medicamente: ergotamina, dihidroergotamina, lovastatina, simvastatina, colchicina, ticagrelor sau ranolazina.

Ventolin

Flixotide

Aveti crize de dispnee (senzatia de sufocare).

Daca respiratia, inclusiv respiratia suieratoare se agraveaza imediat dupa folosirea aerosolului.

Daca dificultatile respiratorii, inclusiv respiratia suieratoare se agraveaza dupa cateva zile de tratament sau daca a fost necesar sa mariti frecventa de utilizare a altor medicamente administrate pe cale inhalatorie.

Daca ati urmat sau urmati pe perioade scurte tratamente cu corticosteroizi administrati pe cale orala.

Daca suferiti de diabet zaharat.

Daca ati avut vreodata afte la nivelul gurii.

Daca aveti sau ati avut tuberculoza (TBC).

Explicatiile medicilor

Lipsa datelor stiintifice

Una dintre cele mai surprinzatoare declaratii ale Flaviei Grosan a fost cea legata de saturatia de oxigen, sustinand ca ea a reusit sa vindece un pacient care avea doar 65% saturatie."Eu ma duc pe medicatie ca sa controlez saturatia din oxigen (n.r. - saturatia de oxigen din sange). Oxigen foarte putin si apoi la plimbare. Eu nu dau Heparina pentru ca mi-e frica sa nu faca hemoragie alveolara, pentru ca pacientii intra (n.r. - in spitale) pe picioarele lor si se degradeaza extraordinar de repede, in 3-4 zile sunt la ATI.Am avut un pacient de 50 de ani cu 65% saturatie, medicul de familie a trimis salvarea dupa el, dar omul a spus ca prefera sa moara acasa decat sa se duca in spital si a apelat la mine. Am reusit sa-l vindec fara spitalizare si doar cu o doza mica de oxigen. M-am dus pe medicatie frumos pana l-am vindecat. Daca se ducea in spitale, il intubau pe loc", a sustinut doctorita. Declaratiile ei au avut urmari grave . Seful UPU-SMURD Bihor, dr. Hadrian Borcea, afirma ca dupa mediatizarea cazului doctoritei Flavia Grosan, care a declarat ca in spitale sunt omorati pacienti inclusiv prin oxigenoterapie, care ar provoca edeme cerebrale, personalul de la Urgente are mari dificultati sa convinga pacientii de necesitatea administrarii oxigenului, chiar daca acestia abia respira, potrivit ebihoreanul.ro Flavia Grosan a spus, intr-o emisiune la Antena 3, care sunt principalele medicamente pe care le administreaza pacientilor ei cu COVID-19. Tot in cadrul aceleiasi emisiuni a spus ca nu ar fi vorba despre o mie de pacienti, asa cum sustinuse initial, ci cateva mii, tinand cont ca "intr-o casa sunt trei-patru pacienti".Cu toate acestea, chiar prospectele mentioneaza ca medicamentul prescris de medic trebuie sa fie luat exclusiv de persoana consultata de medic si nu de alte persoane, chiar daca au aceleasi simptome."Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastra sau pentru copilul dumneavoastra*. Nu trebuie sa-l dati altor persoane. Le poate face rau, chiar daca au aceleasi simptome cu ale dumneavoastra", mentioneaza prospectele pentru Ventolin si Flixotide."Claritromicina este vedeta, regina este Ventolin, regale este Flixotide", a declarat Flavia Grosan.Ziare.com va propune o analiza a prospectului celor trei medicamente mentionate de medicul pneumolog.Claritromicina este un antibiotic din grupa antibioticelor macrolide si opreste cresterea anumitor bacterii. Se utilizeaza pentru tratarea urmatoarelor infectii:Potrivit prospectului, exista mai multe situatii in care nu ar trebui sa luati Claritromicina decat, si anume:Ventolin Inhaler CFC-Free este o suspensie de inhalat presurizata care contine salbutamol si care va permite sa inhalati medicamentul direct in caile respiratorii, acolo unde este necesar.Salbutamolul apartine grupului de medicamente denumite bronhodilatatoare. Salbutamolul relaxeaza muschii din peretii cailor aeriene mici din plamani. Aceasta permite deschiderea cailor aeriene si, astfel, ajuta la prevenirea senzatiei de constrictie toracica, respiratiei suieratoare si tusei, ceea ce va permite sa respirati mult mai usor.Ventolin Inhaler CFC-Free este indicat pentru a preveni si trataIn plus, potrivit prospectului, medicamentele beta-blocante neselective, care incetinesc activitatea cordului, cum este propranololul, nu se administreaza impreuna cu Ventolin. Mai mult, trebuie sa consultati medicul daca sunteti allergic la Ventolin, la salbutamol, sau la oricare alt ingredient din compozitie, daca sunteti insarcinata, daca alaptati, daca urmati un tratament pentru afectiuni tiroidiene sau unul pentru tensiune arteriala mare sau afectiuni cardiace.Propionatul de fluticazona apartine grupului de medicamente denumit glucocorticoizi sau steroizi. Glucocorticoizii, datorita actiunii antiinflamatorii, sunt utilizati in tratamentul astmului bronsic, reducand edemul si iritatia de la nivelul peretilor cailor aeriene mici din plamani.si ajuta la prevenirea crizelor de astm bronsic.Flixotide Inhaler CFC-Free este indicat ca tratament preventiv al astmului bronsic la pacientii la care simptomele sunt persistente si la adultii cu boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC) severa, o boala cronica, cu ingreunarea trecerii aerului prin caile respiratorii mici din plamani.Potrivit prospectului, nu trebuie sa utilizati Flixotide daca sunteti allergic la propionatul de fluticazona si trebuie sa consultati medicul daca:Radu Tincu, medic medic primar in cadrul sectiei de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca, din Bucuresti , a explicat pentru Ziare.com cum functioneaza aceste medicamente si de ce nu ar trebui sa fie administrate fiecarui pacient infectat cu COVID-19, boala avand o evolutie diferita in fiecare caz in parte.Medicul spune ca nu exista un tratament impotriva COVID-19, mai exact unul care sa opreasca multiplicarea virusului. Adauga si ca Claritromicina este un antibiotic care a aratat o anumita eficienta in tratarea infectiei COVID-19 in anumite studii, insa puncteaza ca nu este vorba despre un tratament antiviral care sa opreasca replicarea virusului."Celelalte doua sunt un bronhodilatator si un corticosteroid inhalator. Sigur ca ele pot sa fie folosite, insa nu toti pacientii cu covid au bronhoconstrictie ca sa aiba nevoie de Ventolin. Flixotide se foloseste in cazul pacientilor care au inflamatie la nivel pulmonar. Sunt folosite, insaEle se adreseaza doar anumitor categorii de pacienti. Nu putem sa ii tratam pe toti cu bronhodilatatoare daca nu au bronhoconstrictie. Iar daca discutam de antiinflamatoare, noi folosim in spital, pentru pacientii cu forme medii si severe de covid, antiinflamatoare mult mai eficiente cu potenta mult mai mare decat Flixotide", explica Radu Tincu.Medicul a mai explicat ca Flavia Grosan nu a prezentat niciun fel de documentatie stiintifica, astfel ca nu se pot trage concluzii referitoare la cum ar fi evoluat cei 1.000 de pacienti daca nu ar fi primit schema respectiva de tratament."Problema este ca in momentul in care vrei sa vii cu o astfel de afirmatie, ea trebuie sa fie insotita de date stiintifice pe care doamna doctor trebuia sa le aiba. Asta insemnand criteriile de gravitate ale pacientilor, imagistica, imagini pulmonare, anumite date din analizele de sange., spre exemplu, care au fost trecute prin studiile clinice, au fost avizate de autoritatile de reglementare, exista o documentatie stiintifica. Pe acestea le punem la zid si consideram ca sunt insuficient testate si preferam sa ne tratam cu vorbe, cu o declaratie publica a unui om care nu poate sa sustina stiintific aceste declaratii", concluzioneaza Radu Tincu.