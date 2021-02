Doi functionari publici de la Evidenta Populatiei Giurgiu, condamnati definitiv pentru infractiuni de coruptie. Unul a primit inchisoare cu executare

Unul a primit inchisoare cu executare, iar cel de-al doilea a fost condamnat la inchisoare cu suspendare."Doi functionari publici , la data savarsirii faptelor angajati ai Directiei Judetene pentru Evidenta a Persoanelor Giurgiu au fost condamnati, primul la pedeapsa inchisorii cu executare, iar cel de-al doilea la pedeapsa inchisorii cu suspendare, pentru savarsirea unor infractiuni de coruptie. Hotararea a fost pronuntata de catre Curtea de Apel Bucuresti , la data de 23 februarie 2021, care a dispus condamnarea la inchisoare a celor doi inculpati intr-o cauza penala constituita ca urmare a sesizarii din oficiu a ofiterilor de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu, care au administrat si probatoriul necesar, in baza delegarii procurorului competent", se arata intr-un comunicat de presa al Serviciului Judetean Anticoruptie.Astfel, unul dintre inculpati a fost condamnat la o pedeapsa de patru ani si patru luni de inchisoare, in regim privativ de libertate, pentru savarsirea a doua infractiuni de luare de mita si a unei infractiuni de fals intelectual, iar cel de-al doilea inculpat la o pedeapsa de doi ani si trei luni de inchisoare cu suspendarea pedepsei sub supraveghere, pentru savarsirea unei infractiuni de complicitate la luare de mita si a unei infractiuni de complicitate la fals intelectual.In fapt, in cursul lunii iulie 2016, cei doi inculpati, in baza unei intelegeri prealabile, au pretins si primit de la o persoana o suma de bani, atestand in mod nereal ca aceasta si-a stabilit resedinta intr-o comuna din judetul Giurgiu.Ulterior, in aceeasi luna, primul inculpat a mai pretins si primit de la o alta persoana bani cu titlu de mita, pentru a atesta in fals stabilirea resedintei in municipiul Giurgiu.